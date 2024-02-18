Рейтинг@Mail.ru
В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240218/v-kremle-raskryli-podrobnosti-operatsii-po-osvobozhdeniyu-avdeevki-1135027115.html
В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки - РИА Новости Крым, 18.02.2024
В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
Президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T12:41
2024-02-18T12:47
владимир путин (политик)
сергей шойгу
валерий герасимов
авдеевка
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
кремль
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133813290_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f962e3e92efcca84c09eb668e10a9366.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 4 утра 17 февраля, еще один доклад был заслушан в 11 утра, а о полном завершении операции главе государства доложили после обеда, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Тогда, по словам Пескова, Шойгу и Герасимов доложили, что "операция фактически завершена"."В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами", - сообщил Песков.Уже во второй половине дня Шойгу и Герасимов, как отметил Песков, доложили президенту о том, что "операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль город".В субботу, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковАвдеевка полностью освобожденаВ Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
https://crimea.ria.ru/20240217/putin-obyavil-blagodarnost-voyskam-za-osvobozhdenie-avdeevki-1135019910.html
авдеевка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133813290_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_dbc5c9a53899147feb285f0f919a7b07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), сергей шойгу, валерий герасимов, авдеевка, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, кремль, вооруженные силы россии
В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки

Армии РФ понадобилось несколько часов для начала зачистки Авдеевки

12:41 18.02.2024 (обновлено: 12:47 18.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 4 утра 17 февраля, еще один доклад был заслушан в 11 утра, а о полном завершении операции главе государства доложили после обеда, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента", - сказал он.
Тогда, по словам Пескова, Шойгу и Герасимов доложили, что "операция фактически завершена".
"В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами", - сообщил Песков.
Уже во второй половине дня Шойгу и Герасимов, как отметил Песков, доложили президенту о том, что "операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль город".
В субботу, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
Авдеевка полностью освобождена
В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Вчера, 23:37
Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки
 
Владимир Путин (политик)Сергей ШойгуВалерий ГерасимовАвдеевкаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиКремльВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
14:06Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь
13:52Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
13:3710 лет госперевороту на Украине: основные факты
13:12Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
12:41В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
12:37Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя
12:12Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
11:47Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт
11:30За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
11:03Государственный переворот на Украине в 2014 году
10:53Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
10:16В центре Симферополя перекроют движение
09:48Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
09:13Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателя
08:43В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"
08:31С оторвавшейся льдины в Охотском море спасены 82 рыбака
08:09Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать
07:39Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года
07:02Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
Лента новостейМолния