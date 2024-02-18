https://crimea.ria.ru/20240218/v-kremle-raskryli-podrobnosti-operatsii-po-osvobozhdeniyu-avdeevki-1135027115.html

В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки

В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки - РИА Новости Крым, 18.02.2024

В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки

Президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T12:41

2024-02-18T12:41

2024-02-18T12:47

владимир путин (политик)

сергей шойгу

валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 4 утра 17 февраля, еще один доклад был заслушан в 11 утра, а о полном завершении операции главе государства доложили после обеда, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Тогда, по словам Пескова, Шойгу и Герасимов доложили, что "операция фактически завершена"."В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами", - сообщил Песков.Уже во второй половине дня Шойгу и Герасимов, как отметил Песков, доложили президенту о том, что "операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль город".В субботу, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковАвдеевка полностью освобожденаВ Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахта

https://crimea.ria.ru/20240217/putin-obyavil-blagodarnost-voyskam-za-osvobozhdenie-avdeevki-1135019910.html

авдеевка

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владимир путин (политик), сергей шойгу, валерий герасимов, авдеевка, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, кремль, вооруженные силы россии