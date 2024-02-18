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Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю
Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю
Грядущая неделя в Крыму начнется небольшими дождями, но уже к середине недели и до ее конца крымчан ожидают солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T18:37
2024-02-18T18:37
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
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евгений тишковец
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Евгений Тишковец о погоде в Крыму на неделю
Евгений Тишковец о погоде в Крыму на неделю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму начнется небольшими дождями, но уже к середине недели и до ее конца крымчан ожидают солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Что касается понедельника, то в этот день погода испортится, связано это будет с прохождением холодного фронта. Облаков станет больше, пройдут кратковременные осадки мозаичного характера. Ночью от нуля до +5, днем +1…+6. Во вторник облачно, с прояснениями, осадки маловероятны, температура около нуля", – прогнозирует эксперт.В среду, по его словам, погодная неустойчивость сохранится: 0...+5 ночью, днем +3…+8 градусов. К концу недели в Крым придут теплые средиземноморские воздушные массы, обозначится существенный рост атмосферного давления: в четверг осадки маловероятны, ночью около нуля, днем +5…+10 градусов. В пятницу ночью -1…+4 градуса, днем до +10, солнечно. Суббота и воскресенье также без дождей, ночные температуры от нуля до +5, днем + 8…+13 градусов."В целом текущий февраль на 7,5 градусов теплее положенной нормы для этого времени года", – уточняет Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма
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центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, новости, евгений тишковец, крым, новости крыма
Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю

Крымчан ожидают солнце и тепло к середине недели и в длинный уикенд – ФОБОС

18:37 18.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСолнечная погода в Крыму
Солнечная погода в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму начнется небольшими дождями, но уже к середине недели и до ее конца крымчан ожидают солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Евгений Тишковец о погоде в Крыму на неделю
18:37
"Что касается понедельника, то в этот день погода испортится, связано это будет с прохождением холодного фронта. Облаков станет больше, пройдут кратковременные осадки мозаичного характера. Ночью от нуля до +5, днем +1…+6. Во вторник облачно, с прояснениями, осадки маловероятны, температура около нуля", – прогнозирует эксперт.
В среду, по его словам, погодная неустойчивость сохранится: 0...+5 ночью, днем +3…+8 градусов. К концу недели в Крым придут теплые средиземноморские воздушные массы, обозначится существенный рост атмосферного давления: в четверг осадки маловероятны, ночью около нуля, днем +5…+10 градусов. В пятницу ночью -1…+4 градуса, днем до +10, солнечно. Суббота и воскресенье также без дождей, ночные температуры от нуля до +5, днем + 8…+13 градусов.
"В целом текущий февраль на 7,5 градусов теплее положенной нормы для этого времени года", – уточняет Тишковец.
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