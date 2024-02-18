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Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю

Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю

Грядущая неделя в Крыму начнется небольшими дождями, но уже к середине недели и до ее конца крымчан ожидают солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T18:37

2024-02-18T18:37

2024-02-18T18:37

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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Евгений Тишковец о погоде в Крыму на неделю Евгений Тишковец о погоде в Крыму на неделю audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму начнется небольшими дождями, но уже к середине недели и до ее конца крымчан ожидают солнце и тепло. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Что касается понедельника, то в этот день погода испортится, связано это будет с прохождением холодного фронта. Облаков станет больше, пройдут кратковременные осадки мозаичного характера. Ночью от нуля до +5, днем +1…+6. Во вторник облачно, с прояснениями, осадки маловероятны, температура около нуля", – прогнозирует эксперт.В среду, по его словам, погодная неустойчивость сохранится: 0...+5 ночью, днем +3…+8 градусов. К концу недели в Крым придут теплые средиземноморские воздушные массы, обозначится существенный рост атмосферного давления: в четверг осадки маловероятны, ночью около нуля, днем +5…+10 градусов. В пятницу ночью -1…+4 градуса, днем до +10, солнечно. Суббота и воскресенье также без дождей, ночные температуры от нуля до +5, днем + 8…+13 градусов."В целом текущий февраль на 7,5 градусов теплее положенной нормы для этого времени года", – уточняет Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма

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