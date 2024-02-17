https://crimea.ria.ru/20240217/skandalnyy-doma-plyasa-v-balaklave-demontirovan-na-65---razvozhaev-1135009621.html

Скандальный "дом Пляса" в Балаклаве демонтирован на 65% - Развожаев

Скандальный "дом Пляса" в Балаклаве демонтирован на 65% - Развожаев - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Скандальный "дом Пляса" в Балаклаве демонтирован на 65% - Развожаев

Скандальная недостроенная гостиница в Балаклаве демонтирована на 65%. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, снос завершат весной. РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T11:10

2024-02-17T11:10

2024-02-17T11:13

балаклава

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Скандальная недостроенная гостиница в Балаклаве демонтирована на 65%. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, снос завершат весной.По его словам, объект демонтируют параллельно с реконструкцией набережной. Задачу усложняет соседство незаконной постройки с объектом культурного наследия - Дачей инженера Завадского "Фата Моргана". В этой связи применение тяжелой техники невозможно, поэтому рабочие используют роботизированные перфораторы с дистанционным управлением и алмазную резку, чтобы делить железобетонные конструкции на сегменты. Строительные отходы вывозят на полигон.Исполнитель работ на объекте - ПАО "Мостотрест" - компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. К разбору перекрытий, остекления и кровли привлекают альпинистов, сообщал ранее Развожаев. В рамках реконструкции набережной Балаклавы планируется восстановить пять объектов культурного наследия: дачи Апраксина, дачи Щербина, дачи врача Педькова, охотничьего домика князя Юсупова и склада коньячного завода Шитта. В Балаклаве по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя также строится яхтенная марина. Концепция нового объекта предполагает не только создание стоянки на 600 судов и необходимой инфраструктуры, но и организацию нового общественного пространства. В частности, реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей и решение проблемы КОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 годаВ Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнениеВ Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балаклава, михаил развожаев, севастополь, строительство, реконструкция в балаклаве, крым, новости крыма, видео