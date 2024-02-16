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Осадки и потепление: погода в Крыму на выходные от ФОБОС
Осадки и потепление: погода в Крыму на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Осадки и потепление: погода в Крыму на выходные от ФОБОС
В выходные в Крыму местами пройдут небольшие осадки, дневные температуры будут колебаться от 0 до +8 градусов, в ночь на воскресенье ожидается небольшой... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T20:02
2024-02-16T20:02
2024-02-16T20:02
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В выходные в Крыму местами пройдут небольшие осадки, дневные температуры будут колебаться от 0 до +8 градусов, в ночь на воскресенье ожидается небольшой "минус". Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В субботу неустойчивый характер погоды сохранится. Облачно, с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки - преимущественно это касается Южного берега Крыма. Порывистый северо-восточный ветер 4-9 м/с. В ночные часы температура будет колебаться около нулевой отметки, днем 0…+5", - прогнозирует Тишковец.В воскресенье, по словам эксперта, фон атмосферного давления будет расти. Вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков чаще будут проглядывать солнце, ветер стихнет, но ночная температура понизиться: в Симферополе от 0 до -3, по Крыму -3…+2. Днем воздух прогреется до положенной климатической нормы середины февраля: +4…+7 в крымской столице, от +3 до +8 градусов - по Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое ледяной дождь и чем он опасенВ Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологиДымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, погода, общество, крым, симферополь, севастополь, юбк
Осадки и потепление: погода в Крыму на выходные от ФОБОС
В выходные дневные температуры в Крыму будут колебаться от 0 до +8 градусов - ФОБОС