https://crimea.ria.ru/20240216/osadki-i-poteplenie-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-ot-fobos-1134993236.html

Осадки и потепление: погода в Крыму на выходные от ФОБОС

Осадки и потепление: погода в Крыму на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Осадки и потепление: погода в Крыму на выходные от ФОБОС

В выходные в Крыму местами пройдут небольшие осадки, дневные температуры будут колебаться от 0 до +8 градусов, в ночь на воскресенье ожидается небольшой... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T20:02

2024-02-16T20:02

2024-02-16T20:02

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

погода

общество

крым

симферополь

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юбк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В выходные в Крыму местами пройдут небольшие осадки, дневные температуры будут колебаться от 0 до +8 градусов, в ночь на воскресенье ожидается небольшой "минус". Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В субботу неустойчивый характер погоды сохранится. Облачно, с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки - преимущественно это касается Южного берега Крыма. Порывистый северо-восточный ветер 4-9 м/с. В ночные часы температура будет колебаться около нулевой отметки, днем 0…+5", - прогнозирует Тишковец.В воскресенье, по словам эксперта, фон атмосферного давления будет расти. Вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков чаще будут проглядывать солнце, ветер стихнет, но ночная температура понизиться: в Симферополе от 0 до -3, по Крыму -3…+2. Днем воздух прогреется до положенной климатической нормы середины февраля: +4…+7 в крымской столице, от +3 до +8 градусов - по Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое ледяной дождь и чем он опасенВ Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологиДымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году

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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, погода, общество, крым, симферополь, севастополь, юбк