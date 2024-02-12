https://crimea.ria.ru/20240212/chto-takoe-ledyanoy-dozhd-i-chem-on-opasen-1134896147.html

Что такое ледяной дождь и чем он опасен

Что такое ледяной дождь и чем он опасен - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Что такое ледяной дождь и чем он опасен

Ледяные дожди обрушиваются на города и села разных регионов России на протяжении нескольких суток, из-за обледенения проводов без света до сих пор остаются... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T21:52

2024-02-12T21:52

2024-02-12T22:22

ледяной дождь

россия

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стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Ледяные дожди обрушиваются на города и села разных регионов России на протяжении нескольких суток, из-за обледенения проводов без света до сих пор остаются сотни тысяч человек. Что такое ледяной дождь и чем еще опасно это явление – в материале РИА Новости Крым.Ледяные дожди в России10 февраля ледяной дождь обрушился на Ростовскую область, нарушив энергоснабжение региона. От этого явления также пострадали Волгоградская и Астраханская области, Луганская Народная Республика. Без света остались сотни тысяч абонентов, восстановительные работы продолжаются.12 февраля ледяной дождь пришел в Москву – в городе образовывается наледь, замерзшие капли оседают на одежде прохожих, пишет в понедельник РИА Новости. Такое перемещение опасных осадков ранее прогнозировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, после того, как зона ледяных дождей дойдет до Москвы, она вернется обратно, на юг, а в пятницу доберется до Крыма. Что такое ледяной дождьЛедяной дождь – смешанные атмосферные осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха. Такое явление наблюдается при наличии температурной инверсии, когда у поверхности земли находится холодный воздух, а над ним располагается слой теплого, с плюсовыми значениями.Обязательное условие для выпадения такого вида осадков – температура воздуха у поверхности Земли от нуля до -10 градусов по Цельсию, иногда до -15. Капли дождя подмерзают и образовываются ледяные "капсулы", внутри которых находится вода: падая на предметы, полузамерзшие капли разбиваются на части, вода вытекает и образуется гололед. Нередко атмосферное явление наносит значительный ущерб и классифицируется как природный катаклизм.Чем опасен ледяной дождьЛедяной дождь становится причиной обледенения дорог, мостов и тротуаров, а также электрических проводов, которые рвутся под тяжестью холодной корки. При этом главная опасность таких осадков – когда деревья, облепленные и перегруженные льдом, массово падают на линии электропередач и перекрывают дороги.В этой связи существует и угроза садоводству: лед тянет ветви вниз, что приводит к травмам деревьев. Ранней весной в такие трещины может попасть инфекция, и растение может заболеть. При этом специалисты не советуют садоводам и дачникам обливать ветви и стволы теплой водой в надежде их "согреть". Такие действия приводят к еще худшим последствиям – растения получают ожог. Если ветка слегка отломилась, ее советуют подвязать – при весеннем сокодвижении она заживет.Если под коркой льда оказались кустарники, ее желательно снять, чтобы растения "дышали". Такие же меры необходимо провести на грядках клубники, земляники, озимых чеснока и лука. В целом подо льдом трудно "дышится" всем озимым культурам, поскольку ледяная корка плохо пропускает кислород. Чем она толще, чем дольше держится, тем больше вреда наносит растениям. При толщине льда на поверхности почвы 2 см и более растения могут погибнуть.Но больше всего страдают хвойники, Например, ели могут потерять большое количество хвои, при этом человек никак не может им помочь. Туям и можжевельникам помочь можно – их надо аккуратно выпрямить и перевязать. В противном случае, после схода льда они не вернутся в исходное состояние.Что делать при ледяном дождеИз-за гололеда, к которому приводит ледяной дождь, на дорогах резко увеличивается число ДТП, люди получают травмы различной степени тяжести. Чтобы не попасть в число пострадавших, лучше выбрать нескользящую обувь без каблуков и стараться обходить опасные места. Если заледенелый участок обойти невозможно, передвигайтесь по нему, как лыжник – небольшими скользящими шажками. Будьте предельно внимательным на проезжей части дороги: не торопитесь, и тем более не бегите, старайтесь обходить места с наклонной поверхностью, руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах. Управляя транспортом, соблюдайте безопасную дистанцию, избегайте резкого маневрирования и выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий. Перед поворотом необходимо снизить скорость и убедиться в отсутствии пешеходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяной коллапс в Ростовской области: без света уже 195 тысяч человекПоезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода Ледяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР

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ледяной дождь, россия, погода, стихия, происшествия