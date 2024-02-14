https://crimea.ria.ru/20240214/glavnye-novosti-kryma-14-fevralya-1134952393.html

Главные новости Крыма: 14 февраля

Главные новости Крыма: 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Главные новости Крыма: 14 февраля

Завод в Крыму заменил итальянскую и английскую продукцию в судостроении. Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. При... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T22:58

2024-02-14T22:58

2024-02-14T22:58

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судостроение

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Завод в Крыму заменил итальянскую и английскую продукцию в судостроении. Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. При реконструкции Алупки восстановят фонтан середины XIX века. Как строится музей христианства под Севастополем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым помогает в импортозамещенииКрымский завод, производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства. Его продукция используется при строительстве атомных ледоколов и подводных лодок. Сейчас завод вошел состав оборонно-промышленного комплекса, и поэтому "импортозамещать" многие детали помогает кооперация с другими предприятиями ОПК. Развивать производство помогает и государство.Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. По данным ФСБ, в период с марта 2018 по октябрь 2021 года фигурант получил взятку в размере 9,6 млн рублей от руководителя организации за общее покровительство в ходе выполнения государственных контрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота. Ленинский районный суд Севастополя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В Алупке восстановят старинный фонтанВ ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на камне, рассказал РИА Новости Крым представитель компании-подрядчика Юрий Булка. Находка будет установлена рядом с тем местом, откуда в свое время исчезла. Изображения этого питьевого фонтана сохранились на стереоскопических фотографиях XIX века, собранных в коллекции местного жителя Александра Вертинского.Строительство музея христианства под СевастополемСовременный музей христианства в Херсонесе готов более, чем на 60 процентов. Об этом сообщили в военно-строительной компании минобороны России."В четырехэтажном строении разместятся тематические выставки, которые позволят посетителям погрузиться в большую историю. Готовность музея – свыше 60%. На площадке круглосуточно трудятся 294 человека и семь единиц техники", – рассказали в Военстрое.Масштабный музей общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" в Севастополе возводят военные строители.

https://crimea.ria.ru/20240214/svarka-iz-kryma-soedinyaet-ledokoly-atomnye-podlodki-i-krymskiy-most-1134947179.html

https://crimea.ria.ru/20240214/tri-dnya-pod-nablyudeniem-v-krymu-loshadyam-vveli-vaktsinu-ot-sibirskoy-yazvy-1134943615.html

https://crimea.ria.ru/20240214/tabachnuyu-kontrabandu-na-9-mln-rubley-presekli-na-granitse-s-krymom-1134943193.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, главное за день, новости крыма, алупка, импортозамещение, судостроение, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)