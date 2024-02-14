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Главные новости Крыма: 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Главные новости Крыма: 14 февраля
Главные новости Крыма: 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Главные новости Крыма: 14 февраля
Завод в Крыму заменил итальянскую и английскую продукцию в судостроении. Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. При... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T22:58
2024-02-14T22:58
крым
севастополь
главное за день
новости крыма
алупка
импортозамещение
судостроение
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Завод в Крыму заменил итальянскую и английскую продукцию в судостроении. Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. При реконструкции Алупки восстановят фонтан середины XIX века. Как строится музей христианства под Севастополем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым помогает в импортозамещенииКрымский завод, производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства. Его продукция используется при строительстве атомных ледоколов и подводных лодок. Сейчас завод вошел состав оборонно-промышленного комплекса, и поэтому "импортозамещать" многие детали помогает кооперация с другими предприятиями ОПК. Развивать производство помогает и государство.Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. По данным ФСБ, в период с марта 2018 по октябрь 2021 года фигурант получил взятку в размере 9,6 млн рублей от руководителя организации за общее покровительство в ходе выполнения государственных контрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота. Ленинский районный суд Севастополя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В Алупке восстановят старинный фонтанВ ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на камне, рассказал РИА Новости Крым представитель компании-подрядчика Юрий Булка. Находка будет установлена рядом с тем местом, откуда в свое время исчезла. Изображения этого питьевого фонтана сохранились на стереоскопических фотографиях XIX века, собранных в коллекции местного жителя Александра Вертинского.Строительство музея христианства под СевастополемСовременный музей христианства в Херсонесе готов более, чем на 60 процентов. Об этом сообщили в военно-строительной компании минобороны России."В четырехэтажном строении разместятся тематические выставки, которые позволят посетителям погрузиться в большую историю. Готовность музея – свыше 60%. На площадке круглосуточно трудятся 294 человека и семь единиц техники", – рассказали в Военстрое.Масштабный музей общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" в Севастополе возводят военные строители.
https://crimea.ria.ru/20240214/svarka-iz-kryma-soedinyaet-ledokoly-atomnye-podlodki-i-krymskiy-most-1134947179.html
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https://crimea.ria.ru/20240214/tabachnuyu-kontrabandu-na-9-mln-rubley-presekli-na-granitse-s-krymom-1134943193.html
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4.7
96
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крым, севастополь, главное за день, новости крыма, алупка, импортозамещение, судостроение, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Главные новости Крыма: 14 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 14 февраля

22:58 14.02.2024
 
© РИА Новости КрымАрхитектор Денис Трофименко рассказывает о реставрации старинного фонтана в Алупке
Архитектор Денис Трофименко рассказывает о реставрации старинного фонтана в Алупке - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Завод в Крыму заменил итальянскую и английскую продукцию в судостроении. Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. При реконструкции Алупки восстановят фонтан середины XIX века. Как строится музей христианства под Севастополем.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крым помогает в импортозамещении

Крымский завод, производящий оборудование для сварки, активно замещает на российском рынке продукцию итальянского и английского производства. Его продукция используется при строительстве атомных ледоколов и подводных лодок. Сейчас завод вошел состав оборонно-промышленного комплекса, и поэтому "импортозамещать" многие детали помогает кооперация с другими предприятиями ОПК. Развивать производство помогает и государство.
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17:42
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Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку

Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. По данным ФСБ, в период с марта 2018 по октябрь 2021 года фигурант получил взятку в размере 9,6 млн рублей от руководителя организации за общее покровительство в ходе выполнения государственных контрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота. Ленинский районный суд Севастополя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Алупке восстановят старинный фонтан

В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на камне, рассказал РИА Новости Крым представитель компании-подрядчика Юрий Булка. Находка будет установлена рядом с тем местом, откуда в свое время исчезла. Изображения этого питьевого фонтана сохранились на стереоскопических фотографиях XIX века, собранных в коллекции местного жителя Александра Вертинского.
Вакцинация лошадей от сибирской язвы прошла на ферме в Симферопольском районе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
16:41
Три дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы

Строительство музея христианства под Севастополем

Современный музей христианства в Херсонесе готов более, чем на 60 процентов. Об этом сообщили в военно-строительной компании минобороны России.
"В четырехэтажном строении разместятся тематические выставки, которые позволят посетителям погрузиться в большую историю. Готовность музея – свыше 60%. На площадке круглосуточно трудятся 294 человека и семь единиц техники", – рассказали в Военстрое.
Масштабный музей общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" в Севастополе возводят военные строители.
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
16:19
Табачную контрабанду на 9 млн рублей пресекли на границе с Крымом
 
КрымСевастопольГлавное за деньНовости КрымаАлупкаИмпортозамещениеСудостроениеХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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