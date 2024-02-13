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Предотвращена диверсия Киева на газораспределительной станции

Предотвращена диверсия Киева на газораспределительной станции - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Предотвращена диверсия Киева на газораспределительной станции

Диверсию Киева предотвратили на трубопроводном узле газораспределительной станции в Ленинградской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T13:03

2024-02-13T13:03

2024-02-13T13:05

диверсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Диверсию Киева предотвратили на трубопроводном узле газораспределительной станции в Ленинградской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Отмечается, что правоохранители получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции. Задержанным оказался иностранный гражданин, украинец по национальности."У него изъято и обезврежено пять СВУ, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле", – уточняется в сообщении ЦОС ФСБ.В связи с происшествием открыто уголовное дело по статьям 281 ("Диверсия") и 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РФ.Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников на заседании НАК сообщил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники.Предотвращенные теракты в КрымуВ начале февраля в Крыму сотрудники ФСБ задержали троих граждан, подозреваемых в организации покушения на жизнь одного из руководителей Республики Крым. Они по заданию СБУ планировали взорвать автомобиль своей жертвы.У подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг.Задержанная пособница СБУ призналась, что подготовка к теракту против одного из руководителей Крыма велась с конца января по начало февраля 2024 г.В декабре 2023 года ФСБ заявила о раскрытии в Крыму законспирированной разветвленной сети агентов украинских спецслужб, созданной под контролем Запада. Агентов планировалось использовать для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих ВС России и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Он был завербован СБУ и прошел на Украине специальный курс обучения.В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном мореВзорван автомобиль Захара Прилепина - что известноПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диверсия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, ленинградская область, происшествия, сву