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На двух улицах в центре Симферополя ограничат движение транспорта

На двух улицах в центре Симферополя ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 13.02.2024

На двух улицах в центре Симферополя ограничат движение транспорта

В среду, 14 февраля, на двух улицах в центре Симферополя временно ограничат движение транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба администрации крымской... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T18:06

2024-02-13T18:06

2024-02-13T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В среду, 14 февраля, на двух улицах в центре Симферополя временно ограничат движение транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба администрации крымской столицы.Как уточнили в мэрии, ограничение движения связано с проведением работ по обрезке зеленых насаждений. Жителей и гостей Симферополя просят заранее планировать маршрут по городу.Ранее крымские дендрологи поясняли, что при непогоде в городах республики все чаще падают деревья, при чем не только старые. По мнению специалистов, к таким факторам приводят старение городских зеленых насаждений и отсутствие системного подхода к этой проблеме у муниципальных чиновников.При этом, по словам доцента кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. В.И. Вернадского Станислава Вишневского, если подходить к обрезке деревьев с позиции науки, то есть породы, которые легко переживают глубокую обрезку. В Крыму к таким деревьям относятся ивы и тополя. Последний, отмечает специалист, можно обрезать до двух третей кроны без ущерба для дерева.Читайте также на РИА Новости Крым:Под новую объездную Симферополя планируют изъять более 100 участковПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ Симферополе высадят 40 тысяч цветов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, транспорт, логистика, городская среда, общество, новости крыма