https://crimea.ria.ru/20240203/v-simferopole-vysadyat-40-tysyach-tsvetov-1134581432.html
В Симферополе высадят 40 тысяч цветов
В Симферополе высадят 40 тысяч цветов - РИА Новости Крым, 03.02.2024
В Симферополе высадят 40 тысяч цветов
В рамках озеленения в Симферополе высадили 40 тысяч луковичных растений, которые зацветут уже в начале весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T09:38
2024-02-03T09:38
2024-02-03T09:38
городская среда
радио "спутник в крыму"
симферополь
природа
экология
горзеленхоз
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/36/1118353633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a26b47b1ec62fcdf6a0f61b7006b52e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В рамках озеленения в Симферополе высадили 40 тысяч луковичных растений, которые зацветут уже в начале весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора "Горзеленхоза" Мария Бороненкова.Город роз и канн"Мы уже начали работы по озеленению города, высадили 40 тысяч луковичных растений, которые зацветут в апреле-мае. Кроме того, в нашем тепличном комплексе уже распускает первые бутоны виола - она переедет на городские клумбы в марте, к десятой годовщине Крымской весны", - рассказала она.В начале марта вдоль городских улиц и дорог появятся растения в кашпо. Их будет больше, чем в прошлом году, отметила Бороненкова.Обойдемся без тополейПо словам Бороненковой, и в прошлом, и в этому году сотрудники "Горзеленхоза" высаживали в городе вечнозеленые хвойные деревья, которые считаются ценными и "подпитывают воздух ценными элементами"."Мы постарались украсить улицу Севастопольская и защитить ее жителей на от выхлопных газов, пыли и грязи. Высадили живую изгородь из хвойных растений", - отметила она и пояснила, что эти деревья появились на месте ранее вырубленных.Все саженцы покупаются в Крыму, они хорошо приспособлены к местным погодным условиям, добавила замдиректора "Горзеленхоза".Какие цветы для крымской столицы уже подрастают в теплицах и какие сюрпризы ждут горожан на городских клумбах летом этого года – читайте в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь к лету украсят морскими символами из цветовСимферополь снова станет городом роз – экспертДендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111835/36/1118353633_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b517ecd1bc59a4b02aebeb7058e6c2a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городская среда, симферополь, природа, экология, горзеленхоз, новости крыма
В Симферополе высадят 40 тысяч цветов
В этом году в Симферополе вернутся к советским традициям и высадят канны
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым.
В рамках озеленения в Симферополе высадили 40 тысяч луковичных растений, которые зацветут уже в начале весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала замдиректора "Горзеленхоза" Мария Бороненкова.
Город роз и канн
"Мы уже начали работы по озеленению города, высадили 40 тысяч луковичных растений, которые зацветут в апреле-мае. Кроме того, в нашем тепличном комплексе уже распускает первые бутоны виола - она переедет на городские клумбы в марте, к десятой годовщине Крымской весны", - рассказала она.
В начале марта вдоль городских улиц и дорог появятся растения в кашпо. Их будет больше, чем в прошлом году, отметила Бороненкова.
"Мы стремимся к тому чтобы вернуть Симферополю именно славу города роз. В этом году будет проведена большая работа на территории города. В том числе, и по высадке канн – мы возвращаемся к традиция советского города Симферополя, в котором цвели розы, канны и были цветные, радужные клумбы", - отметила замдиректора.
Обойдемся без тополей
По словам Бороненковой, и в прошлом, и в этому году сотрудники "Горзеленхоза" высаживали в городе вечнозеленые хвойные деревья, которые считаются ценными и "подпитывают воздух ценными элементами".
"Мы постарались украсить улицу Севастопольская и защитить ее жителей на от выхлопных газов, пыли и грязи. Высадили живую изгородь из хвойных растений", - отметила она и пояснила, что эти деревья появились на месте ранее вырубленных.
Все саженцы покупаются в Крыму, они хорошо приспособлены к местным погодным условиям, добавила замдиректора "Горзеленхоза".
"В настоящее время тополь в Симферополе не высаживается. Но повторю в очередной раз: тополь сам по себе не является аллергеном, различные аллергены разносит его пух", - напомнила она. И добавила, что эти деревья очень полезные, поскольку способны очищать большие объемы воздуха.
Какие цветы для крымской столицы уже подрастают в теплицах и какие сюрпризы ждут горожан на городских клумбах летом этого года – читайте в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым: