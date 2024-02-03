https://crimea.ria.ru/20240203/v-simferopole-vysadyat-40-tysyach-tsvetov-1134581432.html

В Симферополе высадят 40 тысяч цветов

В Симферополе высадят 40 тысяч цветов - РИА Новости Крым, 03.02.2024

В Симферополе высадят 40 тысяч цветов

В рамках озеленения в Симферополе высадили 40 тысяч луковичных растений, которые зацветут уже в начале весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T09:38

2024-02-03T09:38

2024-02-03T09:38

городская среда

радио "спутник в крыму"

симферополь

природа

экология

горзеленхоз

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В рамках озеленения в Симферополе высадили 40 тысяч луковичных растений, которые зацветут уже в начале весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора "Горзеленхоза" Мария Бороненкова.Город роз и канн"Мы уже начали работы по озеленению города, высадили 40 тысяч луковичных растений, которые зацветут в апреле-мае. Кроме того, в нашем тепличном комплексе уже распускает первые бутоны виола - она переедет на городские клумбы в марте, к десятой годовщине Крымской весны", - рассказала она.В начале марта вдоль городских улиц и дорог появятся растения в кашпо. Их будет больше, чем в прошлом году, отметила Бороненкова.Обойдемся без тополейПо словам Бороненковой, и в прошлом, и в этому году сотрудники "Горзеленхоза" высаживали в городе вечнозеленые хвойные деревья, которые считаются ценными и "подпитывают воздух ценными элементами"."Мы постарались украсить улицу Севастопольская и защитить ее жителей на от выхлопных газов, пыли и грязи. Высадили живую изгородь из хвойных растений", - отметила она и пояснила, что эти деревья появились на месте ранее вырубленных.Все саженцы покупаются в Крыму, они хорошо приспособлены к местным погодным условиям, добавила замдиректора "Горзеленхоза".Какие цветы для крымской столицы уже подрастают в теплицах и какие сюрпризы ждут горожан на городских клумбах летом этого года – читайте в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь к лету украсят морскими символами из цветовСимферополь снова станет городом роз – экспертДендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, симферополь, природа, экология, горзеленхоз, новости крыма