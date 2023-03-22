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Севастополь к лету украсят морскими символами из цветов
Севастополь к лету украсят морскими символами из цветов - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Севастополь к лету украсят морскими символами из цветов
К лету центр Севастополя у моря будет украшен морскими символами, которые создадут из различных цветов. Об этом в ходе доклада на аппаратном совещании... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T08:21
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. К лету центр Севастополя у моря будет украшен морскими символами, которые создадут из различных цветов. Об этом в ходе доклада на аппаратном совещании правительства сообщила начальник производственно-технического отдела ГБУ "Парки и скверы" Елена Татаринцева.По ее словам, здесь будет использоваться бегония вечноцветущая.Всего для цветочного оформления города к лету используют около 200 тысяч различных цветочных культур. Специалисты выбирают однолетние и многолетние растения, устойчивые к климатическим условиям региона, отметила Татаринцева. В их числе сальвия, агератум, бегония, портулак, тагетес и петунья.Помимо клумб, город традиционно украсят вазоны с цветами. Не обойдут внимание и автомобильные развязки, цветники на которых "разукрсят" устойчивыми к дыму и выхлопным газам растениями.Уже сейчас в городе высадили более 67 тысяч тюльпанов, которые к лету заменят цветы "по сезону"."Они уже у нас взошли. В мае уже будем менять тюльпаны на летнее оформление", – сказала Татаринцева.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь снова станет городом роз – эксперт Дендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение
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Севастополь к лету украсят морскими символами из цветов
Центр Севастополя украсят морскими символами в виде цветочных композиций – власти
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. К лету центр Севастополя у моря будет украшен морскими символами, которые создадут из различных цветов. Об этом в ходе доклада на аппаратном совещании правительства сообщила начальник производственно-технического отдела ГБУ "Парки и скверы" Елена Татаринцева.
"В этом году художественная концепция летнего оформления Приморского бульвара будет соответствовать морской тематике. Рисунки разработаны в едином стиле. Будут чередоваться в определенном ритме морские символы", – рассказала Татаринцева.
По ее словам, здесь будет использоваться бегония вечноцветущая.
Всего для цветочного оформления города к лету используют около 200 тысяч различных цветочных культур. Специалисты выбирают однолетние и многолетние растения, устойчивые к климатическим условиям региона, отметила Татаринцева. В их числе сальвия, агератум, бегония, портулак, тагетес и петунья.
Помимо клумб, город традиционно украсят вазоны с цветами. Не обойдут внимание и автомобильные развязки, цветники на которых "разукрсят" устойчивыми к дыму и выхлопным газам растениями.
Уже сейчас в городе высадили более 67 тысяч тюльпанов, которые к лету заменят цветы "по сезону".
"Они уже у нас взошли. В мае уже будем менять тюльпаны на летнее оформление", – сказала Татаринцева.
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