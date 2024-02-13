https://crimea.ria.ru/20240213/glavnye-novosti-kryma-13-fevralya-1134922734.html

Главные новости Крыма: 13 февраля

Главные новости Крыма: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Главные новости Крыма: 13 февраля

Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине. В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму. Власти Севастополя помогут... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T22:26

2024-02-13T22:26

2024-02-13T22:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине. В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму. Власти Севастополя помогут горожанам с покупкой газового оборудования. В Ялте после "шторма века" отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений, а канатная дорога Мисхор – Ай-Петри откроется в июле. В Крыму превышен эпидпорог по ОРВИ и регистрируются сотни новых случаев Covid-19. Крым помогает жителям Одессы и Николаева оформить гражданство РоссииО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Жалоба в ЕСПЧ по скифскому золотуЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу четырех крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, которая была подана 4 октября 2023 года. Об этом рассказал директор Центрального музея Тавриды в Симферополе Андрей Мальгин. В документе указывается на нарушение прав музеев по нескольким статьям Европейской конвенции по правам человека. В том числе, нарушены права в вопросе ограничения доступа к правосудию: нидерландская судебная система отказала крымским музеям в назначении юридических представителей. Кроме того, защитники музеев полуострова заявили об отсутствии беспристрастности со стороны нидерландских судов. Также в жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию носят сугубо политический мотив, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным. Помимо этого, подчеркивается, что у музеев Крыма отсутствуют доступные средства для защиты своих имущественных прав от незаконных действий и решений Украины. Слухи о дефиците лекарствГосударственные аптеки Крыма располагают необходимым запасом лекарств и медицинских препаратов из списка жизненно необходимых. Об этом сообщили пресс-службе республиканского минздрава. Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы прекращении поставок лекарственных препаратов на полуостров. В министерстве подчеркнули, что в государственную аптечную сеть поставки лекарственных препаратов осуществляются непрерывно. Медикаменты поступают как через Керченскую паромную переправу, так и по альтернативному маршруту через новые территории РФ. Во избежание логистических задержек минздравом Крыма обеспечено взаимодействие с республиканским минтрансом.Догазификация в СевастополеВласти Севастополя обещают помочь жителям с покупкой оборудования, чтобы в жилых домах и СНТ появился газ. Об этом 13 февраля сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он дал поручение своему первому заместителю Алексею Парикину и и. о. заместителя Евгению Горлову проработать этот вопрос. Они должны будут обсудить с банками возможность запуска программы по рассрочке и посчитать возможности городского бюджета по компенсации банкам процентной ставки. Набережная Ялты и канатная дорога Мисхор - Ай-ПетриПосле сильнейшего шторма в ноябре прошлого года все берегоукрепительные сооружения на Южном берегу Крыма были проинспектированы, 58 из них требуют ремонта, рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко. В этой связи некоторые пляжи курорта летом закроют. Также Павленко анонсировала открытие в июле знаменитой ялтинской канатной дороги. Она станет частью комплексного туристического проекта, который будет реализован на плато Ай-Петри. Его концепция вскоре будет презентована инвестором. Для развития туризма на плато также будет отремонтирована автомобильная дорога.. Рост ОРВИ и Covid-19В Крыму за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 12 тысяч человек, эпидемический порог превышен на 32%, сообщила 13 февраля пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю. По данным регионального Роспотребнадзора, врачи также отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекций в Крыму, в Севастополе - незначительное снижение. Помощь в оформлении гражданстваЖители Одессы и Николаева в последнее время все чаще обращаются к общественникам в Крыму с просьбой оказать содействие в оформлении российского гражданства и переезде в РФ, сообщила во вторник председатель Украинской общины Крыма, депутат парламента республики Анастасия Гридчина. По ее словам, люди выходят на контакт через общих знакомых, связываются посредством социальных сетей. В Крыму обратившимся оказывают консультативную и всю другую необходимую посильную помощь.

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https://crimea.ria.ru/20240213/yaltu-zhdut-grandioznye-peremeny-intervyu-s-yaninoy-pavlenko-1134911016.html

https://crimea.ria.ru/20240213/v-krymu-vykhodnoy-kogda-zhdat-dlinnyy-uikend-1134906244.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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