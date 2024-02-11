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Мощный оползень убил 54 человека на Филиппинах - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Мощный оползень убил 54 человека на Филиппинах
Мощный оползень убил 54 человека на Филиппинах - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Мощный оползень убил 54 человека на Филиппинах
Число погибших на Филиппинах в результате оползня, произошедшего из-за дождей, выросло до 54 человек, при этом 63 человека числятся пропавшими без вести,... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T18:13
2024-02-11T18:19
филиппины
оползень
происшествия
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новости
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стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Число погибших на Филиппинах в результате оползня, произошедшего из-за дождей, выросло до 54 человек, при этом 63 человека числятся пропавшими без вести, сообщила администрация провинции Давао-де-Оро.Причиной сошедшего во вторник оползня стали непрерывные дожди. Под завалами оказались погребены часть деревни и два автобуса, перевозивших сотрудников компании Apex Mining.Читайте также на РИА Новости Крым:При сходе оползня на дома в Алматы погибли четыре человекаКрым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьРежим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня
https://crimea.ria.ru/20240207/vzryv-na-zavode-pirotekhniki-v-indii-postradali-174-cheloveka-1134750533.html
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филиппины, оползень, происшествия, в мире, новости, общество, стихия
Мощный оползень убил 54 человека на Филиппинах

Жертвами оползня на Филиппинах стали 54 человека и 63 человека ищут спасатели

18:13 11.02.2024 (обновлено: 18:19 11.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Число погибших на Филиппинах в результате оползня, произошедшего из-за дождей, выросло до 54 человек, при этом 63 человека числятся пропавшими без вести, сообщила администрация провинции Давао-де-Оро.
"По состоянию на 11 февраля 2024 года, 19.00 (14.00 мск.) погибли 54 человека, пропали без вести 63 человека, пострадали 32 человека", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте администрации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Причиной сошедшего во вторник оползня стали непрерывные дожди. Под завалами оказались погребены часть деревни и два автобуса, перевозивших сотрудников компании Apex Mining.
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