Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
Российские ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью
06:40 10.02.2024 (обновлено: 07:13 10.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона над Брянской областью. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
Атака беспилотников самолетного типа была отбита в ночь на 10 февраля.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", - сказано в сообщении.
Накануне вечером в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель уничтожил из штатного вооружения патрульный катер Черноморского флота, уточнили в оборонном ведомстве.
В ночь на 9 февраля пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 беспилотника), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2), а также над акваторией Черного моря (6).
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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