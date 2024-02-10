https://crimea.ria.ru/20240210/tri-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nad-bryanskoy-oblastyu-1134842335.html

Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона над Брянской областью. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T06:40

2024-02-10T06:40

2024-02-10T07:13

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона над Брянской областью. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Атака беспилотников самолетного типа была отбита в ночь на 10 февраля.Накануне вечером в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель уничтожил из штатного вооружения патрульный катер Черноморского флота, уточнили в оборонном ведомстве.В ночь на 9 февраля пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 беспилотника), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2), а также над акваторией Черного моря (6).ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областьюНад Крымом уничтожен беспилотник

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность