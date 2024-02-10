https://crimea.ria.ru/20240210/chto-budet-s-dollarom-v-mire-cherez-pyat-let--ekspert-1134760534.html

Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт

Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт

Система монополии доллара США уже разрушена, а через 3-5 лет в мире будет существовать до пяти регионов с валютами, альтернативными американской. Такое мнение в РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T08:16

2024-02-10T08:16

2024-02-10T08:16

доллар

радио "спутник в крыму"

мнения

сша

бреттон-вудская система

в мире

вадим колесниченко

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Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система монополии доллара США уже разрушена, а через 3-5 лет в мире будет существовать до пяти регионов с валютами, альтернативными американской. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его мнению, единовременное и монопольное владение США всем земным шаром – в прошлом, потому что Бреттон-Вудская система монопольного владения долларом уже разрушилась.По его мнению, в ближайшие 3-5 лет в мире будет не менее пяти регионов, которые полностью выйдут из зависимости от американской валюты."Мы увидим создание трех – пяти валютных регионов, где будут валюты, альтернативные доллару США", – сказал Колесниченко.Россия движется в этом направлении, и, хотя доллар еще очень силен, в том, что выбранный курс верный, убеждает устойчивость нашей экономики и определенные успехи, которые она демонстрирует в последние два года, несмотря ни на что, сказал он.По его мнению, в ближайшие 5-10 лет первоочередными задачами для России будет продолжать политику импортозамещения и доказывать свое право очень важного транзитного игрока. При этом бороться за максимальное "вовлечение в страну не денег, не акций, не облигаций, а высоких технологий"."Это то, что нам необходимо, и что нам пытается заблокировать Запад. То, что наше правительство сегодня делает – развивает Дальний Восток, Северный морской путь – это тоже все связано с тем, чтобы повысить свою значимость экономическую и политическую", – подчеркнул эксперт.По его мнению, Россия в многополярном мире сможет занять выгодное положение между США и Китаем, сохраняя равновесие и стабильность в мире. "Это и есть смысл многополярного мира, когда большинство разных интересов на пересечении создают выгоду", – заключил специалист.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мир устал от доллара, который стал "инструментом вмешательства во внутренние дела и смены режима". А зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что расчеты России и Китая уже практически полностью освобождены от доллара, и этот процесс постепенно продолжится во всем мире, поскольку валюта США опирается лишь на огромный американский госдолг, и является, по сути, токсичной. Читайте также на РИА Новости Крым:Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара Россия будет расширять арктический флот – ПутинБРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт

https://crimea.ria.ru/20240126/pugayuschee-chislo-v-minfine-ssha-byut-trevogu-iz-za-rosta-vneshnego-dolga-1134467418.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доллар, мнения, сша, бреттон-вудская система, в мире, вадим колесниченко