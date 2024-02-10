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Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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https://crimea.ria.ru/20240210/chto-budet-s-dollarom-v-mire-cherez-pyat-let--ekspert-1134760534.html
Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт
Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт
Система монополии доллара США уже разрушена, а через 3-5 лет в мире будет существовать до пяти регионов с валютами, альтернативными американской. Такое мнение в РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T08:16
2024-02-10T08:16
доллар
радио "спутник в крыму"
мнения
сша
бреттон-вудская система
в мире
вадим колесниченко
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Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт
Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система монополии доллара США уже разрушена, а через 3-5 лет в мире будет существовать до пяти регионов с валютами, альтернативными американской. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его мнению, единовременное и монопольное владение США всем земным шаром – в прошлом, потому что Бреттон-Вудская система монопольного владения долларом уже разрушилась.По его мнению, в ближайшие 3-5 лет в мире будет не менее пяти регионов, которые полностью выйдут из зависимости от американской валюты."Мы увидим создание трех – пяти валютных регионов, где будут валюты, альтернативные доллару США", – сказал Колесниченко.Россия движется в этом направлении, и, хотя доллар еще очень силен, в том, что выбранный курс верный, убеждает устойчивость нашей экономики и определенные успехи, которые она демонстрирует в последние два года, несмотря ни на что, сказал он.По его мнению, в ближайшие 5-10 лет первоочередными задачами для России будет продолжать политику импортозамещения и доказывать свое право очень важного транзитного игрока. При этом бороться за максимальное "вовлечение в страну не денег, не акций, не облигаций, а высоких технологий"."Это то, что нам необходимо, и что нам пытается заблокировать Запад. То, что наше правительство сегодня делает – развивает Дальний Восток, Северный морской путь – это тоже все связано с тем, чтобы повысить свою значимость экономическую и политическую", – подчеркнул эксперт.По его мнению, Россия в многополярном мире сможет занять выгодное положение между США и Китаем, сохраняя равновесие и стабильность в мире. "Это и есть смысл многополярного мира, когда большинство разных интересов на пересечении создают выгоду", – заключил специалист.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мир устал от доллара, который стал "инструментом вмешательства во внутренние дела и смены режима". А зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что расчеты России и Китая уже практически полностью освобождены от доллара, и этот процесс постепенно продолжится во всем мире, поскольку валюта США опирается лишь на огромный американский госдолг, и является, по сути, токсичной. Читайте также на РИА Новости Крым:Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара Россия будет расширять арктический флот – ПутинБРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт
https://crimea.ria.ru/20240126/pugayuschee-chislo-v-minfine-ssha-byut-trevogu-iz-za-rosta-vneshnego-dolga-1134467418.html
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доллар, мнения, сша, бреттон-вудская система, в мире, вадим колесниченко
Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт

Через пять лет несколько регионов мира откажутся от доллара – эксперт

08:16 10.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКурс валют
Курс валют - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система монополии доллара США уже разрушена, а через 3-5 лет в мире будет существовать до пяти регионов с валютами, альтернативными американской. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт
08:16
По его мнению, единовременное и монопольное владение США всем земным шаром – в прошлом, потому что Бреттон-Вудская система монопольного владения долларом уже разрушилась.
"Большая часть – до 2/3 – наших расчетов ведется уже в национальных валютах стран-партнеров и в российской валюте. Страны глобального Юга тоже начинают вести расчеты в своих валютах. Китай в БРИКС-системе, которая работает в валютах этих стран", – отметил Колесниченко.
По его мнению, в ближайшие 3-5 лет в мире будет не менее пяти регионов, которые полностью выйдут из зависимости от американской валюты.
"Мы увидим создание трех – пяти валютных регионов, где будут валюты, альтернативные доллару США", – сказал Колесниченко.
Россия движется в этом направлении, и, хотя доллар еще очень силен, в том, что выбранный курс верный, убеждает устойчивость нашей экономики и определенные успехи, которые она демонстрирует в последние два года, несмотря ни на что, сказал он.
"Это дает нам очень хорошие шансы, и у нас есть все основания рассчитывать, что мы будем серьезным не только региональным, но и глобальным игроком. Потому что мы в том числе ядерная держава, и страна у нас по территории самая большая в мире", – считает эксперт.
По его мнению, в ближайшие 5-10 лет первоочередными задачами для России будет продолжать политику импортозамещения и доказывать свое право очень важного транзитного игрока. При этом бороться за максимальное "вовлечение в страну не денег, не акций, не облигаций, а высоких технологий".
"Это то, что нам необходимо, и что нам пытается заблокировать Запад. То, что наше правительство сегодня делает – развивает Дальний Восток, Северный морской путь – это тоже все связано с тем, чтобы повысить свою значимость экономическую и политическую", – подчеркнул эксперт.
По его мнению, Россия в многополярном мире сможет занять выгодное положение между США и Китаем, сохраняя равновесие и стабильность в мире. "Это и есть смысл многополярного мира, когда большинство разных интересов на пересечении создают выгоду", – заключил специалист.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мир устал от доллара, который стал "инструментом вмешательства во внутренние дела и смены режима". А зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что расчеты России и Китая уже практически полностью освобождены от доллара, и этот процесс постепенно продолжится во всем мире, поскольку валюта США опирается лишь на огромный американский госдолг, и является, по сути, токсичной.
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Радио "Спутник в Крыму"ДолларМненияСШАБреттон-Вудская системаВ миреВадим Колесниченко
 
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