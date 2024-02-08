https://crimea.ria.ru/20240208/raskhody-na-nauchnye-razrabotki-v-krymu-prevyshayut-24-milliarda-ezhegodno-1134804531.html

Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно

Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно

На территории Крыма после его возвращения в Россию создана серьезная материально-техническая база для проведения научных исследований по многим направлениям. Об РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T21:08

2024-02-08T21:08

2024-02-08T21:08

наука и технологии

владимир константинов

крым

общество

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На территории Крыма после его возвращения в Россию создана серьезная материально-техническая база для проведения научных исследований по многим направлениям. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.По словам спикера крымского парламента, сейчас возраст более 40 процентов исследователей в Крыму – до 39 лет. В ВУЗах республики учатся более 700 аспирантов, свыше 5000 школьников проходят обучение в Малой академии наук "Искатель". Кроме того, в Крыму реализуются программы дополнительного образования, поддержки одаренных детей. В школах открываются образовательные центры "Точка роста".Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученыеСтудент из Крыма научил нейросеть понимать жестыВ Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, владимир константинов, крым, общество, образование в крыму и севастополе