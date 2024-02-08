Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно
На научные разработки и исследования в Крыму выделяется свыше 2,4 млрд рублей ежегодно
© пресс-служба КФУУченые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса
© пресс-служба КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На территории Крыма после его возвращения в Россию создана серьезная материально-техническая база для проведения научных исследований по многим направлениям. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"В связи с созданием КФУ имени В.И. Вернадского реализована программа развития на сумму 5 миллиардов рублей, созданы лаборатории мирового уровня. Ежегодно расходы на научные исследования и разработки во всех научных учреждениях Крыма превышают 2,4 миллиарда рублей", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам спикера крымского парламента, сейчас возраст более 40 процентов исследователей в Крыму – до 39 лет. В ВУЗах республики учатся более 700 аспирантов, свыше 5000 школьников проходят обучение в Малой академии наук "Искатель". Кроме того, в Крыму реализуются программы дополнительного образования, поддержки одаренных детей. В школах открываются образовательные центры "Точка роста".
"С Крымом связаны имена Игоря Курчатова, Владимира Вернадского, Игоря Тамма, Георгия Морозова, Христиана Стевена и многих других видных ученых, внесших значительный вклад в развитие отечественной науки", – напомнил Владимир Константинов в День российской науки, который отмечается сегодня.
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