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Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно
Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно
На территории Крыма после его возвращения в Россию создана серьезная материально-техническая база для проведения научных исследований по многим направлениям. Об РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T21:08
2024-02-08T21:08
наука и технологии
владимир константинов
крым
общество
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На территории Крыма после его возвращения в Россию создана серьезная материально-техническая база для проведения научных исследований по многим направлениям. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.По словам спикера крымского парламента, сейчас возраст более 40 процентов исследователей в Крыму – до 39 лет. В ВУЗах республики учатся более 700 аспирантов, свыше 5000 школьников проходят обучение в Малой академии наук "Искатель". Кроме того, в Крыму реализуются программы дополнительного образования, поддержки одаренных детей. В школах открываются образовательные центры "Точка роста".Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученыеСтудент из Крыма научил нейросеть понимать жестыВ Крыму студент выиграл полмиллиона за разработку медицинского робота
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наука и технологии, владимир константинов, крым, общество, образование в крыму и севастополе
Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно

На научные разработки и исследования в Крыму выделяется свыше 2,4 млрд рублей ежегодно

21:08 08.02.2024
 
© пресс-служба КФУУченые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса
Ученые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса
© пресс-служба КФУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На территории Крыма после его возвращения в Россию создана серьезная материально-техническая база для проведения научных исследований по многим направлениям. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

"В связи с созданием КФУ имени В.И. Вернадского реализована программа развития на сумму 5 миллиардов рублей, созданы лаборатории мирового уровня. Ежегодно расходы на научные исследования и разработки во всех научных учреждениях Крыма превышают 2,4 миллиарда рублей", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам спикера крымского парламента, сейчас возраст более 40 процентов исследователей в Крыму – до 39 лет. В ВУЗах республики учатся более 700 аспирантов, свыше 5000 школьников проходят обучение в Малой академии наук "Искатель". Кроме того, в Крыму реализуются программы дополнительного образования, поддержки одаренных детей. В школах открываются образовательные центры "Точка роста".

"С Крымом связаны имена Игоря Курчатова, Владимира Вернадского, Игоря Тамма, Георгия Морозова, Христиана Стевена и многих других видных ученых, внесших значительный вклад в развитие отечественной науки", – напомнил Владимир Константинов в День российской науки, который отмечается сегодня.

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Наука и технологииВладимир КонстантиновКрымОбществоОбразование в Крыму и Севастополе
 
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