https://crimea.ria.ru/20240208/kitay-prizyvaet-sozdat-mezhdunarodnyy-monitoring-vody-s-aes-fukusima-1-1134776121.html

Китай призывает создать международный мониторинг воды с АЭС Фукусима-1

Китай призывает создать международный мониторинг воды с АЭС Фукусима-1 - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Китай призывает создать международный мониторинг воды с АЭС Фукусима-1

Китай после утечки зараженной воды с АЭС "Фукусима-1" призывает Японию содействовать созданию эффективного международного механизма мониторинга, говорится в... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T10:10

2024-02-08T10:10

2024-02-08T10:10

фукусима

утечка радиоактивной воды на аэс "фукусима-1"

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Китай после утечки зараженной воды с АЭС "Фукусима-1" призывает Японию содействовать созданию эффективного международного механизма мониторинга, говорится в заявлении посольства КНР в Токио.На АЭС "Фукусима-1" в среду произошла утечка воды с радионуклидами из оборудования по ее очистке. По подсчетам ТЕРСО (компания - оператор аварийной АЭС), объем воды равен 5,5 тонны, в ней содержатся радионуклиды, в том числе радиоактивные цезий и стронций. Значительная часть воды, предположительно, впиталась в почву.Вместе с тем Пекин указал, что неоднократные инциденты в процессе обращения с зараженной водой с АЭС "Фукусима-1" "демонстрируют хаос и беспорядок во внутреннем управлении TEPCO".Чем грозит утечка радиоактивной воды на АЭС "Фукусима" - мнение >>"Сброс загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1 в море касается здоровья всего человечества, глобальной морской среды и международных общественных интересов. Мы еще раз настаиваем на том, чтобы Япония придала должное значение озабоченности соседних стран и международного сообщества", - добавили в посольстве.Китай также настаивает, чтобы Япония провела полноценные консультации с заинтересованными сторонами, "всесторонне содействовала созданию эффективного международного механизма мониторинга при полноценном и практическом участии заинтересованных сторон, а также утилизировала радиоактивную воду научным, безопасным и прозрачным способом".Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр – ЗахароваСильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков

китай

япония

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фукусима, утечка радиоактивной воды на аэс "фукусима-1", китай, япония, в мире, новости, безопасность, экология