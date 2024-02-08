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Китай призывает создать международный мониторинг воды с АЭС Фукусима-1
Китай призывает создать международный мониторинг воды с АЭС Фукусима-1 - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Китай призывает создать международный мониторинг воды с АЭС Фукусима-1
Китай после утечки зараженной воды с АЭС "Фукусима-1" призывает Японию содействовать созданию эффективного международного механизма мониторинга, говорится в... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T10:10
2024-02-08T10:10
2024-02-08T10:10
фукусима
утечка радиоактивной воды на аэс "фукусима-1"
китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Китай после утечки зараженной воды с АЭС "Фукусима-1" призывает Японию содействовать созданию эффективного международного механизма мониторинга, говорится в заявлении посольства КНР в Токио.На АЭС "Фукусима-1" в среду произошла утечка воды с радионуклидами из оборудования по ее очистке. По подсчетам ТЕРСО (компания - оператор аварийной АЭС), объем воды равен 5,5 тонны, в ней содержатся радионуклиды, в том числе радиоактивные цезий и стронций. Значительная часть воды, предположительно, впиталась в почву.Вместе с тем Пекин указал, что неоднократные инциденты в процессе обращения с зараженной водой с АЭС "Фукусима-1" "демонстрируют хаос и беспорядок во внутреннем управлении TEPCO".Чем грозит утечка радиоактивной воды на АЭС "Фукусима" - мнение >>"Сброс загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1 в море касается здоровья всего человечества, глобальной морской среды и международных общественных интересов. Мы еще раз настаиваем на том, чтобы Япония придала должное значение озабоченности соседних стран и международного сообщества", - добавили в посольстве.Китай также настаивает, чтобы Япония провела полноценные консультации с заинтересованными сторонами, "всесторонне содействовала созданию эффективного международного механизма мониторинга при полноценном и практическом участии заинтересованных сторон, а также утилизировала радиоактивную воду научным, безопасным и прозрачным способом".Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр – ЗахароваСильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков
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фукусима, утечка радиоактивной воды на аэс "фукусима-1", китай, япония, в мире, новости, безопасность, экология
Китай призывает создать международный мониторинг воды с АЭС Фукусима-1
Китай призывает Японию создать международный механизм мониторинга за водой с "Фукусимы-1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Китай после утечки зараженной воды с АЭС "Фукусима-1" призывает Японию содействовать созданию эффективного международного механизма мониторинга, говорится в заявлении посольства КНР в Токио.
На АЭС "Фукусима-1" в среду произошла утечка воды с радионуклидами
из оборудования по ее очистке. По подсчетам ТЕРСО (компания - оператор аварийной АЭС), объем воды равен 5,5 тонны, в ней содержатся радионуклиды, в том числе радиоактивные цезий и стронций. Значительная часть воды, предположительно, впиталась в почву.
"Неэффективные меры контроля со стороны японского правительства еще раз доказывают, что оборудование для очистки радиоактивной воды ненадежно в долгосрочной перспективе, что вновь подчеркивает необходимость международного надзора", - говорится в заявлении дипмиссии.
Вместе с тем Пекин указал, что неоднократные инциденты в процессе обращения с зараженной водой с АЭС "Фукусима-1" "демонстрируют хаос и беспорядок во внутреннем управлении TEPCO".
"Сброс загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1 в море касается здоровья всего человечества, глобальной морской среды и международных общественных интересов. Мы еще раз настаиваем на том, чтобы Япония придала должное значение озабоченности соседних стран и международного сообщества", - добавили в посольстве.
Китай также настаивает, чтобы Япония провела полноценные консультации с заинтересованными сторонами, "всесторонне содействовала созданию эффективного международного механизма мониторинга при полноценном и практическом участии заинтересованных сторон, а также утилизировала радиоактивную воду научным, безопасным и прозрачным способом".
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