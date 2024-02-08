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Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале
Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале
Иск к Украине по энергоблокаде Крыма планируется подать в конце февраля. Об этом заявил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T11:47
2024-02-08T11:47
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
новости крыма
украина
энергетическая блокада крыма
арбитражный суд крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Иск к Украине по энергоблокаде Крыма планируется подать в конце февраля. Об этом заявил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.По его словам, в настоящее время рабочая группа уточняет ряд последних деталей и в конце текущего месяца иск будет направлен в суд. Глава крымского парламента подчеркнул, что ущерб от энергоблокады предприятиям и бюджету республики оказался колоссальным.Сумма иска к Украине по энергетической блокаде Крыма будет превышать ущерб от водной блокады, сообщал ранее Владимир Константинов. 25 октября Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова. В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии. https://crimea.ria.ru/vzryvLEP/Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, две электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Все это потребовало огромных средств.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост Мнение: Запад будет дистанцироваться от участников блокады Крыма Обвинение требует 19 лет колонии для организатора энергоблокады Крыма
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, новости крыма, украина, энергетическая блокада крыма, арбитражный суд крыма
Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале

Константинов: иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале

11:47 08.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Иск к Украине по энергоблокаде Крыма планируется подать в конце февраля. Об этом заявил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.
"Основная подготовка иска к Украине по энергоблокаде завершена, его претензионная часть сформулирована", - цитирует Константинова РИА Новости.
По его словам, в настоящее время рабочая группа уточняет ряд последних деталей и в конце текущего месяца иск будет направлен в суд. Глава крымского парламента подчеркнул, что ущерб от энергоблокады предприятиям и бюджету республики оказался колоссальным.
Сумма иска к Украине по энергетической блокаде Крыма будет превышать ущерб от водной блокады, сообщал ранее Владимир Константинов.
25 октября Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.
В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии. https://crimea.ria.ru/vzryvLEP/
Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, две электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Все это потребовало огромных средств.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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Государственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновНовости КрымаУкраинаЭнергетическая блокада КрымаАрбитражный суд Крыма
 
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