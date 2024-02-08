https://crimea.ria.ru/20240208/isk-po-energoblokade-kryma-budet-podan-uzhe-v-fevrale-1134783764.html

Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале

Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Иск по энергоблокаде Крыма будет подан уже в феврале

Иск к Украине по энергоблокаде Крыма планируется подать в конце февраля. Об этом заявил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T11:47

2024-02-08T11:47

2024-02-08T11:47

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

новости крыма

украина

энергетическая блокада крыма

арбитражный суд крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Иск к Украине по энергоблокаде Крыма планируется подать в конце февраля. Об этом заявил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.По его словам, в настоящее время рабочая группа уточняет ряд последних деталей и в конце текущего месяца иск будет направлен в суд. Глава крымского парламента подчеркнул, что ущерб от энергоблокады предприятиям и бюджету республики оказался колоссальным.Сумма иска к Украине по энергетической блокаде Крыма будет превышать ущерб от водной блокады, сообщал ранее Владимир Константинов. 25 октября Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова. В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии. https://crimea.ria.ru/vzryvLEP/Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, две электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Все это потребовало огромных средств.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост Мнение: Запад будет дистанцироваться от участников блокады Крыма Обвинение требует 19 лет колонии для организатора энергоблокады Крыма

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, новости крыма, украина, энергетическая блокада крыма, арбитражный суд крыма