https://crimea.ria.ru/20240208/glavnye-novosti-kryma-8-fevralya-1134811093.html

Главные новости Крыма: 8 февраля

Главные новости Крыма: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Главные новости Крыма: 8 февраля

Подготовка иска к Украине по энергоблокаде Крыма завершена. На полуострове ждут выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Выплаты после ноябрьского... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T23:02

2024-02-08T23:02

2024-02-08T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Подготовка иска к Украине по энергоблокаде Крыма завершена. На полуострове ждут выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Выплаты после ноябрьского "шторма века" уже получили 334 тысяч крымчан. Под строительство объездной дороги Симферополя планируют изъять более 100 участков - собственники получат компенсации. В Ялте горит заповедник.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Иск к Украине по энергоблокаде КрымаВ конце февраля планируется подать иск к Украине по энергоблокаде Крыма. По словам спикера республиканского Госсовета Владимира Константинова, основная подготовка документов завершена, претензионная часть сформулирована. Ущерб от энергоблокады предприятиям и бюджету республики оказался колоссальным. Сумма будет выше, чем в иске по водной блокаде Крыма.В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуУровень доверия крымчан к российскому лидеру всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Поэтому в Крыму очень ждут выхода интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое станет доступно в 02:00 9 февраля.К тому же президент всегда очень интересно отвечал на вопросы иностранных журналистов, которые порой преследовали провокационные цели. При этом международному сообществу оно нужно еще больше. И в первую очередь США, где люди лишены возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Выплаты после "шторма века" в КрымуВыплаты всем пострадавшим после "шторма века", который обрушился на полуостров в ноябре 2023 года, продолжаются. Материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 334 тысячи человек. Всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 3,3 млрд рублей. Примерно по 20 тысячам заявок органами соцзащиты еще ведется назначение.Как идет строительство новой объездной СимферополяВторой этап строительства трассы Донское – Перевальное в объезд Симферополя проходит через населенный пункт и водоохранную зону Аянского водохранилища. Как рассказал начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов, у жителей села Заречное в Симферопольском районе необходимо изъять более ста участков за которые собственникам предоставят компенсацию.Объездная дорога будет "перехватывать" транспортный поток с федеральной трассы "Таврида" и вести в сторону Ялты, минуя Симферополь. Первый этап строительства – от села Донское до Заречного – проходит по незаселенной местности, что значительно упростило проведение работ.Трасса строится по технологиям, аналогичным строительству "Тавриды", работы выполняет "ВАД". Общая протяженность дороги – 25,2 километра, стоимость проекта – 35 миллиардов рублей. Первый этап строительства завершен уже на 80%, готовность второго участка – более 30%.Пожар в заповеднике над ЯлтойВечером в Ялтинском горно-лесном заповеднике вспыхнула лесная подстилка. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, огонь охватил площадь 0,04 гектара, огонь удалось локализовать в 20:35. Тушению огня препятствовала крутизна склона - около 45 градусов, скалистые каменные россыпи. рассказали в "Заповедном Крыму". В ликвидации задействованы одиннадцать человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей.

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https://crimea.ria.ru/20240208/legkie-goroda-i-novaya-dinamika-v-sevastopole-otsenili-proekt-genplana-1134807336.html

https://crimea.ria.ru/20240208/raskhody-na-nauchnye-razrabotki-v-krymu-prevyshayut-24-milliarda-ezhegodno-1134804531.html

https://crimea.ria.ru/20240208/kak-idet-stroitelstvo-novoy-obezdnoy-v-obkhod-alushty-1134777700.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, главное за день, общество, энергетическая блокада крыма, пожар, заповедники крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, владимир путин (политик)