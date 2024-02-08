Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240208/glavnye-novosti-kryma-8-fevralya-1134811093.html
Главные новости Крыма: 8 февраля
Главные новости Крыма: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Главные новости Крыма: 8 февраля
Подготовка иска к Украине по энергоблокаде Крыма завершена. На полуострове ждут выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Выплаты после ноябрьского... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T23:02
2024-02-08T23:02
крым
новости крыма
главное за день
общество
энергетическая блокада крыма
пожар
заповедники крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134776773_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_1b16f92e4898b539cb57d68a6ca9f299.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Подготовка иска к Украине по энергоблокаде Крыма завершена. На полуострове ждут выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Выплаты после ноябрьского "шторма века" уже получили 334 тысяч крымчан. Под строительство объездной дороги Симферополя планируют изъять более 100 участков - собственники получат компенсации. В Ялте горит заповедник.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Иск к Украине по энергоблокаде КрымаВ конце февраля планируется подать иск к Украине по энергоблокаде Крыма. По словам спикера республиканского Госсовета Владимира Константинова, основная подготовка документов завершена, претензионная часть сформулирована. Ущерб от энергоблокады предприятиям и бюджету республики оказался колоссальным. Сумма будет выше, чем в иске по водной блокаде Крыма.В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуУровень доверия крымчан к российскому лидеру всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Поэтому в Крыму очень ждут выхода интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое станет доступно в 02:00 9 февраля.К тому же президент всегда очень интересно отвечал на вопросы иностранных журналистов, которые порой преследовали провокационные цели. При этом международному сообществу оно нужно еще больше. И в первую очередь США, где люди лишены возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Выплаты после "шторма века" в КрымуВыплаты всем пострадавшим после "шторма века", который обрушился на полуостров в ноябре 2023 года, продолжаются. Материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 334 тысячи человек. Всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 3,3 млрд рублей. Примерно по 20 тысячам заявок органами соцзащиты еще ведется назначение.Как идет строительство новой объездной СимферополяВторой этап строительства трассы Донское – Перевальное в объезд Симферополя проходит через населенный пункт и водоохранную зону Аянского водохранилища. Как рассказал начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов, у жителей села Заречное в Симферопольском районе необходимо изъять более ста участков за которые собственникам предоставят компенсацию.Объездная дорога будет "перехватывать" транспортный поток с федеральной трассы "Таврида" и вести в сторону Ялты, минуя Симферополь. Первый этап строительства – от села Донское до Заречного – проходит по незаселенной местности, что значительно упростило проведение работ.Трасса строится по технологиям, аналогичным строительству "Тавриды", работы выполняет "ВАД". Общая протяженность дороги – 25,2 километра, стоимость проекта – 35 миллиардов рублей. Первый этап строительства завершен уже на 80%, готовность второго участка – более 30%.Пожар в заповеднике над ЯлтойВечером в Ялтинском горно-лесном заповеднике вспыхнула лесная подстилка. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, огонь охватил площадь 0,04 гектара, огонь удалось локализовать в 20:35. Тушению огня препятствовала крутизна склона - около 45 градусов, скалистые каменные россыпи. рассказали в "Заповедном Крыму". В ликвидации задействованы одиннадцать человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей.
https://crimea.ria.ru/20240208/komu-zapreschen-i-razreshen-proezd-na-arabatskuyu-strelku-1134796595.html
https://crimea.ria.ru/20240208/legkie-goroda-i-novaya-dinamika-v-sevastopole-otsenili-proekt-genplana-1134807336.html
https://crimea.ria.ru/20240208/raskhody-na-nauchnye-razrabotki-v-krymu-prevyshayut-24-milliarda-ezhegodno-1134804531.html
https://crimea.ria.ru/20240208/kak-idet-stroitelstvo-novoy-obezdnoy-v-obkhod-alushty-1134777700.html
https://crimea.ria.ru/20240208/silnyy-zapakh-gaza-v-neskolkikh-rayonakh-simferopolya---chto-proiskhodit-1134811313.html
крым
заповедники крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134776773_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1941b94c5a48913a6991d94908a097f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, главное за день, общество, энергетическая блокада крыма, пожар, заповедники крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, владимир путин (политик)
Главные новости Крыма: 8 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 8 февраля

23:02 08.02.2024
 
© РИА Новости КрымСтроительство дороги в обход Симферополя в районе Мазанки
Строительство дороги в обход Симферополя в районе Мазанки - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Подготовка иска к Украине по энергоблокаде Крыма завершена. На полуострове ждут выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Выплаты после ноябрьского "шторма века" уже получили 334 тысяч крымчан. Под строительство объездной дороги Симферополя планируют изъять более 100 участков - собственники получат компенсации. В Ялте горит заповедник.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Иск к Украине по энергоблокаде Крыма

В конце февраля планируется подать иск к Украине по энергоблокаде Крыма. По словам спикера республиканского Госсовета Владимира Константинова, основная подготовка документов завершена, претензионная часть сформулирована. Ущерб от энергоблокады предприятиям и бюджету республики оказался колоссальным. Сумма будет выше, чем в иске по водной блокаде Крыма.
Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
Вчера, 16:32
Кому запрещен и разрешен проезд на Арабатскую стрелку

В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Уровень доверия крымчан к российскому лидеру всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Поэтому в Крыму очень ждут выхода интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое станет доступно в 02:00 9 февраля.
К тому же президент всегда очень интересно отвечал на вопросы иностранных журналистов, которые порой преследовали провокационные цели. При этом международному сообществу оно нужно еще больше. И в первую очередь США, где люди лишены возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Вчера, 21:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана

Выплаты после "шторма века" в Крыму

Выплаты всем пострадавшим после "шторма века", который обрушился на полуостров в ноябре 2023 года, продолжаются. Материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 334 тысячи человек. Всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 3,3 млрд рублей. Примерно по 20 тысячам заявок органами соцзащиты еще ведется назначение.
Ученые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса
Вчера, 21:08
Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно

Как идет строительство новой объездной Симферополя

Второй этап строительства трассы Донское – Перевальное в объезд Симферополя проходит через населенный пункт и водоохранную зону Аянского водохранилища. Как рассказал начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов, у жителей села Заречное в Симферопольском районе необходимо изъять более ста участков за которые собственникам предоставят компенсацию.
Объездная дорога будет "перехватывать" транспортный поток с федеральной трассы "Таврида" и вести в сторону Ялты, минуя Симферополь. Первый этап строительства – от села Донское до Заречного – проходит по незаселенной местности, что значительно упростило проведение работ.
Трасса строится по технологиям, аналогичным строительству "Тавриды", работы выполняет "ВАД". Общая протяженность дороги – 25,2 километра, стоимость проекта – 35 миллиардов рублей. Первый этап строительства завершен уже на 80%, готовность второго участка – более 30%.
Строительство дороги в обход Симферополя в районе Мазанки - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Вчера, 11:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как идет строительство новой объездной в обход Алушты

Пожар в заповеднике над Ялтой

Вечером в Ялтинском горно-лесном заповеднике вспыхнула лесная подстилка. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, огонь охватил площадь 0,04 гектара, огонь удалось локализовать в 20:35.
Тушению огня препятствовала крутизна склона - около 45 градусов, скалистые каменные россыпи. рассказали в "Заповедном Крыму". В ликвидации задействованы одиннадцать человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей.
Работа диспетчера - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Вчера, 22:46
Сильный запах газа в нескольких районах Симферополя - что происходит
 
КрымНовости КрымаГлавное за деньОбществоЭнергетическая блокада КрымаПожарЗаповедники КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
23:20Главное за день: 8 февраля
23:02Главные новости Крыма: 8 февраля
22:46Сильный запах газа в нескольких районах Симферополя - что происходит
22:34Новый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ
22:15Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети
22:03Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы
21:50Александр Сырский: биография
21:44Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника
21:39Законопроект о помощи Украине и Израилю поддержал сенат США
21:25"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана
21:08Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно
20:47В Ялте назвали причину схода селя и подтопления жилых домов
20:26Крымчанин умер в реанимации после неоказания ему помощи
20:17В Ялте горит лес
19:56100 российских военных возвращены из плена
19:42Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ
19:31Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО
19:09Обновление ВСУ: Зеленский провел встречу с Залужным
Лента новостейМолния