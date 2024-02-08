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100 российских военных возвращены из плена - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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100 российских военных возвращены из плена
100 российских военных возвращены из плена - РИА Новости Крым, 08.02.2024
100 российских военных возвращены из плена
Из украинского плена возвращены 100 военных Вооруженных сил России. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T19:56
2024-02-08T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 100 военных Вооруженных сил России. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны также рассказали, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.31 января стало известно о возвращении из украинского плена 195 российских военнослужащих, столько же украинских военных были переданы взамен.С начала 2023 года по настоящее время между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов пленными. В результате вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным руководителей киевского режима на Украину вернулись порядка 730 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова248 российских военных возвращены из украинского пленаЦифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
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пленные, министерство обороны рф, новости, россия, вооруженные силы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво
100 российских военных возвращены из плена

100 военнослужащих России возвращены из украинского плена – Минобороны

19:56 08.02.2024 (обновлено: 20:05 08.02.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 100 военных Вооруженных сил России. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны также рассказали, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
31 января стало известно о возвращении из украинского плена 195 российских военнослужащих, столько же украинских военных были переданы взамен.
С начала 2023 года по настоящее время между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов пленными. В результате вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным руководителей киевского режима на Украину вернулись порядка 730 боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
ПленныеМинистерство обороны РФНовостиРоссияВооруженные силы РоссииУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
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