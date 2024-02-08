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100 российских военных возвращены из плена
100 российских военных возвращены из плена - РИА Новости Крым, 08.02.2024
100 российских военных возвращены из плена
Из украинского плена возвращены 100 военных Вооруженных сил России. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T19:56
2024-02-08T19:56
2024-02-08T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 100 военных Вооруженных сил России. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны также рассказали, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.31 января стало известно о возвращении из украинского плена 195 российских военнослужащих, столько же украинских военных были переданы взамен.С начала 2023 года по настоящее время между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов пленными. В результате вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным руководителей киевского режима на Украину вернулись порядка 730 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова248 российских военных возвращены из украинского пленаЦифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пленные, министерство обороны рф, новости, россия, вооруженные силы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво
100 российских военных возвращены из плена
100 военнослужащих России возвращены из украинского плена – Минобороны
19:56 08.02.2024 (обновлено: 20:05 08.02.2024)