https://crimea.ria.ru/20240205/spasateli-ischut-chlenov-ekipazha-razbivshegosya-v-karelii-vertoleta-mi-8-1134693537.html
Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
Экипаж потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Карелии пока не нашли. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T10:18
2024-02-05T10:18
2024-02-05T10:18
карелия
происшествия
вертолет
крушение вертолета
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
артур парфенчиков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Экипаж потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Карелии пока не нашли. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Он также сообщил, что поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ.Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии при выполнении тренировочного полета, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. На месте работают более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер".СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://crimea.ria.ru/20240205/vertolet-mchs-razbilsya-v-karelii---oblomki-nashli-v-onezhskom-ozere-1134690311.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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карелия, происшествия, вертолет, крушение вертолета, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), артур парфенчиков, новости
Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
Экипаж упавшего в Карелии вертолета Ми-8 пока не нашли