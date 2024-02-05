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Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
Экипаж потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Карелии пока не нашли. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T10:18
2024-02-05T10:18
карелия
происшествия
вертолет
крушение вертолета
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
артур парфенчиков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Экипаж потерпевшего крушение&nbsp;вертолета Ми-8 в Карелии пока не нашли. Об этом сообщил&nbsp;глава республики Артур&nbsp;Парфенчиков. Он также сообщил, что поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ.Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии при выполнении тренировочного полета, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. На месте работают более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер".СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://crimea.ria.ru/20240205/vertolet-mchs-razbilsya-v-karelii---oblomki-nashli-v-onezhskom-ozere-1134690311.html
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карелия, происшествия, вертолет, крушение вертолета, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), артур парфенчиков, новости
Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8

Экипаж упавшего в Карелии вертолета Ми-8 пока не нашли

10:18 05.02.2024
 
© t.me/AParfenchikovМесто крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Онежском озере
Место крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Онежском озере
© t.me/AParfenchikov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Экипаж потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Карелии пока не нашли. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"К этой минуте удалось найти место крушения вертолета. В акватории Онежского озера в 10 км от с. Деревянное Прионежского района обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры - Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ.
Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа разбился в Карелии при выполнении тренировочного полета, обломки нашли в Онежском озере на глубине около 50 метров. На месте работают более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер".
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Вертолет Ми-8МТ МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
06:36
Вертолет МЧС разбился в Карелии - обломки нашли в Онежском озере
 
КарелияПроисшествияВертолетКрушение вертолетаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Артур ПарфенчиковНовости
 
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