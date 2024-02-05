https://crimea.ria.ru/20240205/kak-otlichit-kachestvennuyu-mramornuyu-govyadinu-i-pravilno-gotovit-steyki-1134574191.html

Как отличить качественную мраморную говядину и правильно готовить стейки

Как отличить качественную мраморную говядину и правильно готовить стейки - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Как отличить качественную мраморную говядину и правильно готовить стейки

Лучшие стейки получаются из мраморной говядины зернового откорма с тонкими жировыми вкраплениями, гарантирующими нежность и мягкость мяса после термической... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T20:48

2024-02-05T20:48

2024-02-05T20:48

совет эксперта

радио "спутник в крыму"

михаил левковский

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Лучшие стейки получаются из мраморной говядины зернового откорма с тонкими жировыми вкраплениями, гарантирующими нежность и мягкость мяса после термической обработки. Но за ее продолжительностью непременно нужно следить, чтобы не испортить стараний фермеров. О тонкостях выбора и приготовления в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель крымского хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясных пород Михаил Левковский.По его словам, свое название "мраморная" говядина с тонкими жировыми прожилками получила, еще когда фотографии были черно-белыми. Когда "мраморку" готовят на гриле, мангале или сковородке, жир плавится, превращаясь в сок, благодаря чему мышечные волокна становятся сочными и мягкими. Именно поэтому лучшие стейки получаются именно из таких вырезок: их не нужно предварительно мариновать, чтобы размягчать, а есть готовое блюдо могут с удовольствием все, даже дети и пожилые люди, так как оно "в высшей степени легко жуется", отметил Левковский.Мраморность говядины зернового откорма гораздо лучше, "потому что в зерне больше энергии, а это калории, что позволяет животному набрать не мышцы, которые дает протеин, а именно жир". "Иначе вкус у такого мяса будет нейтральный, никакой", – заметил Левковский.Если это говядина травяного откорма, "что в Крыму вряд ли встречается", – то вкраплений жира может быть хоть и немного, но он более насыщенный, концентрированный.Для того, чтобы будущие стейки получились на славу, фермеру приходится немало постараться. Помимо желательного зернового откорма в последние месяцы, важен правильный – бесстрессовый забой.Кроме того, наилучшие стейки получаются из того мяса, которое "созрело", пройдя определенный процесс – ферментацию, во время которой мышечные волокна распадаются и разрушается соединительная ткань. Добиваются этого в специальных условиях, помещая продукт в так называемые камеры сухого вызревания, рассказал он."После этого уже идет разделка по стейкам, и приготовить их очень несложно. Единственное, что можно испортить – передержать при жарке", – сказал Левковский.Чтобы этого не произошло, он рекомендует купить термощуп, с помощью которого можно измерять температуру мяса во время приготовления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекции Ограничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ Едим для красоты и здоровья: весенние советы диетологов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, михаил левковский, животноводство в крыму, новости, питание, кулинария, крым