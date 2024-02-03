https://crimea.ria.ru/20240203/novye-ataki-na-khersonschinu-boeviki-vsu-udarili-po-mirnym-1134663993.html

Новые атаки на Херсонщину: боевики ВСУ ударили по мирным

Новые атаки на Херсонщину: боевики ВСУ ударили по мирным - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Новые атаки на Херсонщину: боевики ВСУ ударили по мирным

ВСУ продолжают терроризировать мирные города и села на левом берегу Днепра. За минувшие сутки под артиллерийским огнем оказалась гражданская инфраструктура... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T12:13

2024-02-03T12:13

2024-02-03T12:13

херсонская область

алешки

голая пристань

новости

днепр

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают терроризировать мирные города и села на левом берегу Днепра. За минувшие сутки под артиллерийским огнем оказалась гражданская инфраструктура девяти населенным пунктов, боевики Зеленского выпустили по ним 32 снаряда. Об этом сообщают оперативные службы региона.Накануне днем противник обстрелял Казачьи Лагеря, Голую Пристань, Алешки, Старую Збурьевку и Подстепное. Всего боевики ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии.Информация о пострадавших и разрушениях к этому часу уточняется.Ранее сообщалось, что в пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области пытались взорвать главу селаМирные села под артобстрелом ВСУ: новые атаки на ХерсонщинуВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель

херсонская область

алешки

голая пристань

днепр

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, алешки, голая пристань, новости, днепр, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу