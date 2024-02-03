https://crimea.ria.ru/20240203/novye-ataki-na-khersonschinu-boeviki-vsu-udarili-po-mirnym-1134663993.html
Новые атаки на Херсонщину: боевики ВСУ ударили по мирным
Новые атаки на Херсонщину: боевики ВСУ ударили по мирным - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Новые атаки на Херсонщину: боевики ВСУ ударили по мирным
ВСУ продолжают терроризировать мирные города и села на левом берегу Днепра. За минувшие сутки под артиллерийским огнем оказалась гражданская инфраструктура... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T12:13
2024-02-03T12:13
2024-02-03T12:13
херсонская область
алешки
голая пристань
новости
днепр
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают терроризировать мирные города и села на левом берегу Днепра. За минувшие сутки под артиллерийским огнем оказалась гражданская инфраструктура девяти населенным пунктов, боевики Зеленского выпустили по ним 32 снаряда. Об этом сообщают оперативные службы региона.Накануне днем противник обстрелял Казачьи Лагеря, Голую Пристань, Алешки, Старую Збурьевку и Подстепное. Всего боевики ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии.Информация о пострадавших и разрушениях к этому часу уточняется.Ранее сообщалось, что в пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области пытались взорвать главу селаМирные села под артобстрелом ВСУ: новые атаки на ХерсонщинуВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, алешки, голая пристань, новости, днепр, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Новые атаки на Херсонщину: боевики ВСУ ударили по мирным
ВСУ выпустили более 30 снарядов по городам и селам Херсонской области за сутки