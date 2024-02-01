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Под артобстрелом ВСУ восемь населенных пунктов левобережной Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Под артобстрелом ВСУ восемь населенных пунктов левобережной Херсонщины
Под артобстрелом ВСУ восемь населенных пунктов левобережной Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Под артобстрелом ВСУ восемь населенных пунктов левобережной Херсонщины
Восемь населенных пунктов левого берега Херсонской области подверглись обстрелу со стороны боевиков киевского режима. По мирным городам и селам ВСУ выпустили 47 РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T10:27
2024-02-01T10:27
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов левого берега Херсонской области подверглись обстрелу со стороны боевиков киевского режима. По мирным городам и селам ВСУ выпустили 47 снарядов, уточнили в экстренных службах регионах.Накануне днем украинские боевики выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по мирной Херсонщине. Под обстрелом оказались: Каховка, Днепряны, Песчановка, Новая Каховка, Алешки, Саги.Под вражеским огнем оказались Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка и Алешки.Данные о пострадавших и разрушениях к этому моменту уточняются.Как ранее сообщили в новокаховской администрации, в среду ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненыйВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Под артобстрелом ВСУ восемь населенных пунктов левобережной Херсонщины

ВСУ бьют артиллерией по мирным городам и селам Херсонской области

10:27 01.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов левого берега Херсонской области подверглись обстрелу со стороны боевиков киевского режима. По мирным городам и селам ВСУ выпустили 47 снарядов, уточнили в экстренных службах регионах.
Накануне днем украинские боевики выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по мирной Херсонщине. Под обстрелом оказались: Каховка, Днепряны, Песчановка, Новая Каховка, Алешки, Саги.

"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

Под вражеским огнем оказались Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка и Алешки.
Данные о пострадавших и разрушениях к этому моменту уточняются.
Как ранее сообщили в новокаховской администрации, в среду ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался.
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Херсонская областьКаховкаНовая КаховкаАлешкиНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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