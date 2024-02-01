https://crimea.ria.ru/20240201/pod-artobstrelom-vsu-vosem-naselennykh-punktov-levoberezhnoy-khersonschiny-1134606873.html

Под артобстрелом ВСУ восемь населенных пунктов левобережной Херсонщины

Под артобстрелом ВСУ восемь населенных пунктов левобережной Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Под артобстрелом ВСУ восемь населенных пунктов левобережной Херсонщины

Восемь населенных пунктов левого берега Херсонской области подверглись обстрелу со стороны боевиков киевского режима. По мирным городам и селам ВСУ выпустили 47 РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T10:27

2024-02-01T10:27

2024-02-01T10:27

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов левого берега Херсонской области подверглись обстрелу со стороны боевиков киевского режима. По мирным городам и селам ВСУ выпустили 47 снарядов, уточнили в экстренных службах регионах.Накануне днем украинские боевики выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по мирной Херсонщине. Под обстрелом оказались: Каховка, Днепряны, Песчановка, Новая Каховка, Алешки, Саги.Под вражеским огнем оказались Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка и Алешки.Данные о пострадавших и разрушениях к этому моменту уточняются.Как ранее сообщили в новокаховской администрации, в среду ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненыйВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу