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Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма
Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма
В четверг военные Минобороны России проведут учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T11:11
2024-02-01T11:11
2024-02-01T11:11
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черноморский район
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг военные Минобороны России проведут учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В Черноморском районе тренировки Минобороны в январе проходили практически ежедневно. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известноСтрельба в Феодосии – власти объяснили причинуКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона
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крым, черноморский район, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма
В Черноморском районе Крыма в четверг проходят учения Минобороны России