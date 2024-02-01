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Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма

Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма

В четверг военные Минобороны России проведут учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T11:11

2024-02-01T11:11

2024-02-01T11:11

крым

черноморский район

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг военные Минобороны России проведут учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В Черноморском районе тренировки Минобороны в январе проходили практически ежедневно. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известноСтрельба в Феодосии – власти объяснили причинуКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона

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черноморский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черноморский район, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя