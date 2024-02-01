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Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма
Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма
В четверг военные Минобороны России проведут учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T11:11
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крым
черноморский район
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг военные Минобороны России проведут учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В Черноморском районе тренировки Минобороны в январе проходили практически ежедневно. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известноСтрельба в Феодосии – власти объяснили причинуКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона
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крым, черноморский район, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма

В Черноморском районе Крыма в четверг проходят учения Минобороны России

11:11 01.02.2024
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг военные Минобороны России проведут учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная.
"1 февраля с 11:00 учения Минобороны РФ проходят на территории Черноморского района", - предупредила она в своем Telegram-канале.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В Черноморском районе тренировки Минобороны в январе проходили практически ежедневно.
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КрымЧерноморский районУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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