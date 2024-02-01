https://crimea.ria.ru/20240201/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-chetverg-1134607420.html

Как работает Керченская паромная переправа в четверг

Как работает Керченская паромная переправа в четверг - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Как работает Керченская паромная переправа в четверг

В четверг Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T10:34

2024-02-01T10:34

2024-02-01T10:34

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

порт кавказ

порт крым

морской транспорт

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_376e0562f2ec6423b991dd58388bd14f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.За минувшие сутки паромы выполнили 15 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе выполнено 7 331 рейсов, в обе стороны перевезены 435 659 пассажиров и 251 378 грузовиков.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив в четверг работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасностиМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымПравительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России

крым

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, новости крыма