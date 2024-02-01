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Как работает Керченская паромная переправа в четверг - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Как работает Керченская паромная переправа в четверг
Как работает Керченская паромная переправа в четверг - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Как работает Керченская паромная переправа в четверг
В четверг Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T10:34
2024-02-01T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.За минувшие сутки паромы выполнили 15 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе выполнено 7 331 рейсов, в обе стороны перевезены 435 659 пассажиров и 251 378 грузовиков.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив в четверг работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасностиМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымПравительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России
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Как работает Керченская паромная переправа в четверг

Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде

10:34 01.02.2024
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В четверг Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 1 февраля ветер западный, юго-западный 6-11 м/сек, вечером порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,2-0,7 метров, температура воздуха около +4...6, температура воды в море +3...4 градуса", - сказано в сообщении.
За минувшие сутки паромы выполнили 15 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе выполнено 7 331 рейсов, в обе стороны перевезены 435 659 пассажиров и 251 378 грузовиков.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.
Транспортный переход через Керченский пролив в четверг работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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