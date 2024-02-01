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Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности
Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности
В Севастополе в четверг на линию вышли один паром и один пассажирский катер из-за работ в рамках желтого уровня террористической опасности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T09:27
2024-02-01T09:27
2024-02-01T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг на линию вышли один паром и один пассажирский катер из-за работ в рамках желтого уровня террористической опасности. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В связи со сложившейся ситуацией в городе начинают расти очереди на общественный транспорт.Утром сообщалось, что пассажирские катера на линии Графская пристань –Троицкая и Артбухта – Северная не осуществляет движение. При этом дежурный катер и паром перевозят севастопольцев с Графской пристани на Северную.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирские катера в Севастополе остановили движениеВ Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановленыПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности
Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности - дептранс
09:27 01.02.2024 (обновлено: 09:37 01.02.2024)