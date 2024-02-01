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Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности

Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности

В Севастополе в четверг на линию вышли один паром и один пассажирский катер из-за работ в рамках желтого уровня террористической опасности. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T09:27

2024-02-01T09:27

2024-02-01T09:37

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг на линию вышли один паром и один пассажирский катер из-за работ в рамках желтого уровня террористической опасности. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В связи со сложившейся ситуацией в городе начинают расти очереди на общественный транспорт.Утром сообщалось, что пассажирские катера на линии Графская пристань –Троицкая и Артбухта – Северная не осуществляет движение. При этом дежурный катер и паром перевозят севастопольцев с Графской пристани на Северную.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирские катера в Севастополе остановили движениеВ Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановленыПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, общество, департамент транспорта севастополя, новости крыма