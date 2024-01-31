https://crimea.ria.ru/20240131/v-sevastopolskom-akvariume-poselilis-ekzoticheskie-yaguary-1134582456.html
В Севастопольском аквариуме поселились экзотические "ягуары"
В Севастопольском аквариуме поселились экзотические "ягуары" - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Севастопольском аквариуме поселились экзотические "ягуары"
Севастопольский аквариум откроется после ремонта в конце февраля. Доступным станет и поврежденный ноябрьским штормом зал. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T13:56
2024-01-31T13:56
2024-01-31T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Севастопольский аквариум откроется после ремонта в конце февраля. Доступным станет и поврежденный ноябрьским штормом зал. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Севастопольского морского музея-аквариума Алексей Ершов.Третий зал, в котором содержались пресноводные животные, во время ноябрьского шторма был залит морской водой, вследствие чего погибли более 500 экземпляров рыб. Восстановить коллекции помогли коллеги: своих животных Севастополю подарили Евпаторийский аквариум и "Москвариум", который предоставил около двадцати ценных видов.Здесь "поселились" около трехсот новых обитателей, в их числе – манагуанская цихлазома, в западных странах известная под названием цихлида "ягуар". Эти пресноводные рыбки вырастают до сорока сантиметров и набирают в весе до полутора килограммов. В "детстве" они имеют невзрачную окраску, но по мере роста приобретают характерный пятнистый окрас, что делает их похожими на ягуаров. Именно поэтому на родине их так и называют.В природе "ягуары" обитают в реках Центральной Америки. Большая популяция этих рыб сохраняется в Никарагуа, в пресноводном озере Манагуа. Вид цихлазом считается достаточно агрессивным, с этими хищниками в аквариуме другие виды не уживаются. В Севастополе для них уже создали необходимые условия."29 января аквариум закрылся на ежегодный плановый технический ремонт. 22 февраля мы открываемся для посещения", - уточнил Алексей Ершов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуштинском аквариуме приручили драконовНа Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуСудьбу Севастопольского аквариума решат на торгах
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севастополь, севастопольский аквариум, рыба, культура, общество, новости крыма
В Севастопольском аквариуме поселились экзотические "ягуары"
Севастопольский аквариум откроется после ремонта 22 февраля с новой коллекцией рыб
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Севастопольский аквариум откроется после ремонта в конце февраля. Доступным станет и поврежденный ноябрьским штормом
зал. Об этом РИА Новости Крым
рассказал директор Севастопольского морского музея-аквариума Алексей Ершов.
Третий зал, в котором содержались пресноводные животные, во время ноябрьского шторма был залит морской водой
, вследствие чего погибли более 500 экземпляров рыб. Восстановить коллекции помогли коллеги: своих животных Севастополю подарили Евпаторийский аквариум и "Москвариум
", который предоставил около двадцати ценных видов.
Здесь "поселились" около трехсот новых обитателей, в их числе – манагуанская цихлазома, в западных странах известная под названием цихлида "ягуар".
"Нам коллеги из "Москвариума" и Евпаторийского аквариума передали животных, в общей сложности около трехсот. Из Евпатории передали манагуанскую цихлазому, у нас ее раньше не было. Их прибыло пять экземпляров, они уже находятся на выставке", - сказал Ершов.
Эти пресноводные рыбки вырастают до сорока сантиметров и набирают в весе до полутора килограммов. В "детстве" они имеют невзрачную окраску, но по мере роста приобретают характерный пятнистый окрас, что делает их похожими на ягуаров. Именно поэтому на родине их так и называют.
В природе "ягуары" обитают в реках Центральной Америки. Большая популяция этих рыб сохраняется в Никарагуа, в пресноводном озере Манагуа. Вид цихлазом считается достаточно агрессивным, с этими хищниками в аквариуме другие виды не уживаются. В Севастополе для них уже создали необходимые условия.
"29 января аквариум закрылся на ежегодный плановый технический ремонт. 22 февраля мы открываемся для посещения", - уточнил Алексей Ершов.
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