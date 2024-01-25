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Кому передать помещение Севастопольского аквариума решат на торгах - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Кому передать помещение Севастопольского аквариума решат на торгах
Кому передать помещение Севастопольского аквариума решат на торгах - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Кому передать помещение Севастопольского аквариума решат на торгах
Помещение Севастопольского аквариума будет сдано в аренду на основании аукциона – такое решение было принято в Министерстве науки и высшего образования РФ... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T18:14
2024-01-25T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Помещение Севастопольского аквариума будет сдано в аренду на основании аукциона – такое решение было принято в Министерстве науки и высшего образования РФ. Прежний арендатор, срок договора с которым уже истек, сможет поучаствовать в торгах на общих основаниях. Об этом сообщает пресс-служба Института биологии южных морей, который является представителем собственника.При этом в тексте письма, которым располагает РИА Новости Крым, Минобрнауки указало, что заключение договоров аренды на право пользования государственным имуществом, согласно ст. 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции", осуществляется только по результатам проведения торгов.Скандал вокруг Севастопольского аквариума возник, когда у прежнего арендатора – ООО "Торговый дом "Гесс и Ко" – истек срок договора аренды. В январе представители компании заявили, что ИнБЮМ выживает их из здания. Тогда они говорили о получении официального письма, в котором собственник якобы требовал освободить помещение в течение недели. При этом владелец севастопольского аквариума-музея Юрий Кравцов уточнил, что за полтора года до истечения срока договора был извещен о том, что в ИнБЮМ не собираются продлевать договор аренды.В Институте объяснили, что компания-арендатор отказалась перезаключить украинские договора аренды в российском правовом поле, в связи с чем институт был вынужден обратиться в суд. При этом ни о каком принудительном выселении и уничтожении животных и речи быть не может, заверили в администрации.К решению конфликтной ситуации подключились власти Севастополя – губернатор Михаил Развожаев заявил, что "юридически требования ИнБЮМ законны", но в ситуации должен быть найден приемлемый для всех сторон компромисс.Помещения Севастопольского аквариума были переданы в федеральную собственность в 2016 году, а ИнБЮМ стал оператором объекта. Полномочиями собственника обладает Минобразования РФ и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.В институте понимают, что прекращение аренды может привести к утрате ценной ихтиологической коллекции аквариума, говорится в сообщении пресс-службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Закроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандалаСевастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуацииВ институте РАН объяснили ситуацию с севастопольским аквариумом
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инбюм, новости крыма, крым, севастополь, минобразования рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ран
Кому передать помещение Севастопольского аквариума решат на торгах

Право аренды помещения Севастопольского аквариума будет выставлено на аукцион

18:14 25.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФИЦ ИнБЮМ
ФИЦ ИнБЮМ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Помещение Севастопольского аквариума будет сдано в аренду на основании аукциона – такое решение было принято в Министерстве науки и высшего образования РФ. Прежний арендатор, срок договора с которым уже истек, сможет поучаствовать в торгах на общих основаниях. Об этом сообщает пресс-служба Института биологии южных морей, который является представителем собственника.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации дало ответ, в котором указало на отсутствие основания для заключения договоров аренды с предприятием ООО "Торговый дом "Гесс и Ко" без проведения торгов, а также дало согласие на совершение сделки по передаче в аренду помещений аквариума-музея путем проведения аукциона", – сказано в сообщении.

При этом в тексте письма, которым располагает РИА Новости Крым, Минобрнауки указало, что заключение договоров аренды на право пользования государственным имуществом, согласно ст. 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции", осуществляется только по результатам проведения торгов.
Скандал вокруг Севастопольского аквариума возник, когда у прежнего арендатора – ООО "Торговый дом "Гесс и Ко" – истек срок договора аренды. В январе представители компании заявили, что ИнБЮМ выживает их из здания. Тогда они говорили о получении официального письма, в котором собственник якобы требовал освободить помещение в течение недели. При этом владелец севастопольского аквариума-музея Юрий Кравцов уточнил, что за полтора года до истечения срока договора был извещен о том, что в ИнБЮМ не собираются продлевать договор аренды.
В Институте объяснили, что компания-арендатор отказалась перезаключить украинские договора аренды в российском правовом поле, в связи с чем институт был вынужден обратиться в суд. При этом ни о каком принудительном выселении и уничтожении животных и речи быть не может, заверили в администрации.
К решению конфликтной ситуации подключились власти Севастополя – губернатор Михаил Развожаев заявил, что "юридически требования ИнБЮМ законны", но в ситуации должен быть найден приемлемый для всех сторон компромисс.
Помещения Севастопольского аквариума были переданы в федеральную собственность в 2016 году, а ИнБЮМ стал оператором объекта. Полномочиями собственника обладает Минобразования РФ и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
В институте понимают, что прекращение аренды может привести к утрате ценной ихтиологической коллекции аквариума, говорится в сообщении пресс-службы.

"Минобрнауки России и Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН выражают уверенность, что руководство ООО "Торговый дом "Гесс и Ко" примет активное участие в торгах, тем самым продемонстрировав готовность продолжать многолетнее партнерство, главная цель которого – сохранение жизни уникальных морских обитателей и дальнейшее развитие старейшего публичного аквариума России", – говорится в пресс-релизе ИнБЮМ.

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ИнБЮМНовости КрымаКрымСевастопольМинобразования РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществомРАН
 
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