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В Белгородской области обеспечат бесперебойную связь
В Белгородской области обеспечат бесперебойную связь - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Белгородской области обеспечат бесперебойную связь
Мобильных операторов Белогородкой области обяжут обеспечить бесперебойную связь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T20:43
2024-01-31T20:43
2024-01-31T20:43
белгородская область
вячеслав гладков
мобильная связь
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Мобильных операторов Белогородкой области обяжут обеспечить бесперебойную связь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.Глава региона уточнил, что операторы должны обеспечить аккумуляторы для бесперебойной работы. Сейчас это время составляет 8 часов, отметил он.Ранее областной оперштаб принял решение перевести на очный формат обучения школы и колледжи области, расположенные в семи приграничных регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаТри беспилотника сбиты на границе с Брянской областьюВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, мобильная связь, общество, новости
В Белгородской области обеспечат бесперебойную связь
В Белгородской области обеспечат бесперебойную связь на 12 часов при аварийном отключении