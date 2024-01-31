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Большое отключение света в Севастополе - причины, сроки, адреса

Большое отключение света в Севастополе - причины, сроки, адреса - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Большое отключение света в Севастополе - причины, сроки, адреса

Из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 31 января без электроэнергии останется ряд абонентов в Севастополе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T07:13

2024-01-31T07:13

2024-01-31T07:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 31 января без электроэнергии останется ряд абонентов в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго":По данным компании, с 10 до 17 часов света не будет по адресам Городское Шоссе, 18-20 и улица Дачная, 2-16, 1-17, 21.С 8 часов утра до 16.00 без света улицы Новикова, 12-14, Мира, 4-12, 1-3, Грошева, 2-20, 1-11, Профсоюзная, 2-10, 3-11 и Коммунальный переулок, 4, 1-9.В период с 9 часов утра до 17 часов полуторачасовые отключения произойдут по улицамПехотная, 2-18, 20-30, 1-27, Продольная, 14, 9, Полевая, 2-16, 1-17, Ивана Франко, 2-8, 3-7, Урожайная, 2/1, 2/2, 2-Б, 5-А, 3/2, 3/1, 7/1, 5, 17-19, Коцюбинского, 38/1, 38/3, 39-А, 39-Б, 9-кв2, 7, 39, а также по Городскому Шоссе, 2-12, 1-7, 7-Б, 262-2, 3-А, 5-А и проспекту Генерала Острякова, 262-2.Также на 1-1,5 часа с 9 до 17 часов частичные отключения пройдут:в поселке Второе отделение Золотой Балки - улица Благодатная, 2-10, 240, 1-3, 455, 10-20, 1-А/1, 23-Б, 1-Б, 1-А, 1-Д, 1-17, Композиторская, 1-Б, переулок Благодатный, 23-Б, 23-А, 23-В, 25-29, 14-45;в селе Флотском - по улицам Василия Жукова, 45-71, 79, 83-87, 71-А, 73, 75, 77, 81, 89, 91, 93, 95, 87-А/2, 89-Г, 89-Д, 79-А, 87-Б, 79-Б, 77-Б, 89-В/1, 89-В/2, Оздоровительной 1, 3-ей Эдельвейсовой, 1-А, 1, в переулках Оздоровительном, 5-А и Эдельвейсовом, 6-А, 4, 1-Б/2, Бориса Михайлова, 7-А, Ручьевой, 13, Воронежской, 18, 21-27, 31, Муссонной,19, 33, 12, 50, 48, 32, 34, 30, 18, 56, 58, 6,8, 22, 46,106-А, 106, 60-102, на территории СНТ" Энтузиаст", по Коралловой, 26-А, 98-А, 96-А, 92-Б, 96-Б, 94-Б, 80-Б, 106-А, 98-Б, 80-В, 110/1, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 77-А, 67, 111, 15, 107, 97, 85, 79, 73, 75, 105, 109, 69, 93, 89, 101, 81, 78-А, 56-А, 54, 58-60, 29, 33, 45-49, 53-61, 65, по Ректорской, 9, Университетской, 68, Днепровской, 28, 2, 334, 122, 30, 42-А, 42, 26, кад.608, 36, кад.724, кад.635, 47, 49, 3, 189, 639, 307, 191, 35, 21, 53, 31, 155, 681, 666, 755, 11, 15, в границах СТ "Рябинушка", 28-А, 340, 752, 9, 15, 19, 29, 339, по улицам Карантинной, 4-12, 23, 47-А, 3-29, 39-47, Генерала Петрова, 46-48, Салтыкова-Щедрина, 2-8, 7-А, 1-19, Фурманова, 35, Крутая, 4, Пионерской, 1-А, 15-1, в границах ТСН "Флотский", на Сапун-горе, 1433, 1437-1439, по улицам Владимира Папидзе, 33, 27, Павла Елисова, 15-А, 21, 31, Танкиста Ревкова, 28, 31, по шоссе Генерала Моргунова, 197-А, 111, 121, 177, 203, 125, 175, 137, 115, 135, 117, 159, 173, 151, 133, 183, 195, 189, 203, 181, 107, 109, 145, 147, 185, 161, 205-А, 203, 139, 131, 199, 157, на улицах Командира Барабаша, 6, 5-7, 11-19, Летчицы Литвиновой, 59, 1801, Якова Халипа, 20-22, 34, 44, 56, 11, 19, 27, Григория Ивашкевича, 19, 31, в переулке восьмой Воздушной армии, 6-8, 14, 1432, 1609, 1609, 1724, 1727, 1728, 1731, в границах СТ "Сапун-гора", 1614-А, 1594-1596, 1800, 1834, 37, 45, 1731, 1763, 1801, 1825, 1829, 622, 646, 627, 651.В поселке Солнечном - по улицам Караизюмской, 88-А, 56-А, 126-А, 46-А, 62-А/1, 62, 43-125, 249-251, Сергея Патрогина, 36-38, 46-48, 31-33, 43, Янтарной, 32-34.В поселке Осипенко - улицы Ветеранов, 24, 30, 38-42, 53-А, 23-Б, 23-Д, 63-А, 41-А, 23-В , 44-А, 4, 10-22, 32-34, 48, 9-А, 11/13, 11/10, 11-21, 27-31, 13, Землянского, 13-15, Камская, 4-10, 3-11, Красноярская, 2-8, 1-7, Сухий, 12, 16, 17-А, 3-15, Массандровская, 2-4, 8-10, шоссе Качинское, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32, СТ "Полюшко", 32/149, 58, 154, 164, 248, 268, 284, 159, 181, 204, 225, 291-293В поселке Любимовка - по Качинскому шоссе, 8-14, 160, 164-176, 180-182, 61-Б, 7-15, 43-87, 801, улицам Федоровской, 128, 182, 61-Б, 129, Первая Линия, 695, Батарейной, 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А, Софьи Перовской, 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 125-135, 139, 2311.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя обесточена - в чем причинаРоспотребнадзор призвал севастопольцев кипятить воду Десятки участков остаются подтопленными после паводка в Севастополе

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