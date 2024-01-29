https://crimea.ria.ru/20240129/massovoe-otklyuchenie-sveta-v-sevastopole---pereboi-budut-na-60-ulitsakh-1134516121.html

Массовое отключение света в Севастополе - перебои будут на 60 улицах

Массовое отключение света в Севастополе - перебои будут на 60 улицах - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Массовое отключение света в Севастополе - перебои будут на 60 улицах

В Севастополе 29 января на время проведения ремонтных работ будут отключать свет. Ограничения коснутся порядка 60 улиц, сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-29T06:39

2024-01-29T06:39

2024-01-28T21:45

отключение электроэнергии в крыму

севастополь

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общество

электросети

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 29 января на время проведения ремонтных работ будут отключать свет. Ограничения коснутся порядка 60 улиц, сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Отмечается, что отключения будут производиться на 1-3 часа в разное время в течение дня в связи с необходимостью провести "неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ". Так, с 9 утра до 12 часов дня отключения коснутся села Тылового и трех улиц города: Севастопольской (6, 5), Лесной (2, 4, 1-А, 1-7) и Стахановской (121, 119).Кроме того, в промежутке с 9 утра до 17 часов на десятках улиц города и в селах свет будут выключать на 1-1,5 часа".В этом списке:ул. Монастырское шоссе, 59/13; ул. Каменная, 28-б, 28; пер. Каменный,2; ул. Коробкова, 10-А, 4-6, 1-19; ул. Гражданская, 4-А, 2-14; ул. Макаренко, 2-4, 1-7; ул. Нины Ониловой, 45-1, 39-41, 45-49; ул. Олега Кошевого, 16-22, 28-30; ул. Пархоменко, 6; ул. Николая Музыки, 29, 61-95; ул. Котляревского, 10; пр. Косогорный, 1-а, 1-3, 15; ул. Маршала Бирюзова, 2-30, 34-36; ул. Николая Саввы, 2-34, 1-33; про. Коробкова, 62-92, 63-91; ул. Ватутина, 88-А, 86-92, 55-Б, 55-В, 57-63; про. Короленко, 6-10; ул. Коммунистическая, 91-99; ул. Сибирская, 5/1, 2-10, 1-15; ул. Черноморская, 20/1, 30-Б, 18-34; ул. Галины Петровой, 11-27; ул. Сапфирная, 2-В, 8, 30, кад. 806, 43-А, 11-а, 45-а, 45-Б, 9-А, 65/61, 55, 61, 63, 25, 53, 45, 43, 31, 17, 21, 51, 33, 53-а, кад. 707; ул. Согласия, 6-10, 14-20, 1, 5-11, 20-30, 34, 38, 40, 44-54, 58, 19-25, 29-33, 35, 37; ул. Агатовая, 1, 4, 24-28, 69, 71, 8-12, 16-20, 32, кад. 681, 3, 33, 55; ул. Яхонтовая, 2, 8-34, 1, 15-35; ул. Эдельвейсовая, 37; пер. Знойный, 20, 28, 11-А, 3, 17-19, 25-27; ул. Майская, 16-А, 20, 28, 7-9, 27; ул. Апрельская, 18-А, 6, 24-26, 3; ул. Июньская, 20, 9, 21; ул. Августовская, 20, 24, 29-А; ул. Погорелова, 83/186, 83/62, 83/115, 83/107.А также:Кроме того, отключения в это время следует ждать:СТ Ветеран, 4-8, 16, 22, 56, 1, 9-11, 17, 27, 53;ТСН СТ Лесная Поляна, 1;СТ Топливник, 28, 44, 60, 78, 79/59; ТСНСТ Лесная Поляна, 66-68, 74, 78, 82, 98, 102, 114, 120, 41, 51, 65-67, 75, 85, 95, 109, 197, 171, 131, 185, 119, 153, 127, 177, 191, 159, 170, 176, 122, 172, 158, 166, 192, 184, 194, 126, 144;СТ Медик-2-А, 27;КСП "Красный Октябрь", кад. 170, 248, 256, 288, 306, 310, 312, ,279, 281, 141, 243, 275, 278, 285, 311, 315, 316, 318, 342, 340, 346, 350, 800, 791, 792, 981, 984;ТСН Металлист, 594-А, 597-А, 588, 597-А, 567, 595;ТСН Фрегат, 112-А, 4-8, 12, 22, 34, 46, 54, 72, 74, 9, 11, 15-19, 23, 29, 31, 43, 47, 65, 123, 87, 102, 145, 1132, 1131, 1098, 144, 90, 106, 84, 118, 214, 946, 85, 1099, 997, 1179, 1173, 119, 1136, 138, 128, 1142, 998, 112, 134, 1080, 92, 126, 110, 105, 119, 75, 111, 985;ТСН Слип, 18, 20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 172, 209-б, 17, 31, 45, 47, 53, 67, 121, 250, 210, 123, 215, 217, 197;СТ-Медик-7, 1, 7, 18, 20, 24, 28;СНТ Рыбак-5, 2, 16-18, 28, 34-36, 174, 218, 230, 49-А, 13, 29, 49, 53, 79, 169, 203, 280, 207, 1264, 1235, 249, 299, 283, 265, 235.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сетиВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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