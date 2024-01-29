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Массовое отключение света в Севастополе - перебои будут на 60 улицах - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Массовое отключение света в Севастополе - перебои будут на 60 улицах
Массовое отключение света в Севастополе - перебои будут на 60 улицах - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Массовое отключение света в Севастополе - перебои будут на 60 улицах
В Севастополе 29 января на время проведения ремонтных работ будут отключать свет. Ограничения коснутся порядка 60 улиц, сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-29T06:39
2024-01-28T21:45
отключение электроэнергии в крыму
севастополь
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общество
электросети
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 29 января на время проведения ремонтных работ будут отключать свет. Ограничения коснутся порядка 60 улиц, сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Отмечается, что отключения будут производиться на 1-3 часа в разное время в течение дня в связи с необходимостью провести "неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ". Так, с 9 утра до 12 часов дня отключения коснутся села Тылового и трех улиц города: Севастопольской (6, 5), Лесной (2, 4, 1-А, 1-7) и Стахановской (121, 119).Кроме того, в промежутке с 9 утра до 17 часов на десятках улиц города и в селах свет будут выключать на 1-1,5 часа".В этом списке:ул. Монастырское шоссе, 59/13; ул. Каменная, 28-б, 28; пер. Каменный,2; ул. Коробкова, 10-А, 4-6, 1-19; ул. Гражданская, 4-А, 2-14; ул. Макаренко, 2-4, 1-7; ул. Нины Ониловой, 45-1, 39-41, 45-49; ул. Олега Кошевого, 16-22, 28-30; ул. Пархоменко, 6; ул. Николая Музыки, 29, 61-95; ул. Котляревского, 10; пр. Косогорный, 1-а, 1-3, 15; ул. Маршала Бирюзова, 2-30, 34-36; ул. Николая Саввы, 2-34, 1-33; про. Коробкова, 62-92, 63-91; ул. Ватутина, 88-А, 86-92, 55-Б, 55-В, 57-63; про. Короленко, 6-10; ул. Коммунистическая, 91-99; ул. Сибирская, 5/1, 2-10, 1-15; ул. Черноморская, 20/1, 30-Б, 18-34; ул. Галины Петровой, 11-27; ул. Сапфирная, 2-В, 8, 30, кад. 806, 43-А, 11-а, 45-а, 45-Б, 9-А, 65/61, 55, 61, 63, 25, 53, 45, 43, 31, 17, 21, 51, 33, 53-а, кад. 707; ул. Согласия, 6-10, 14-20, 1, 5-11, 20-30, 34, 38, 40, 44-54, 58, 19-25, 29-33, 35, 37; ул. Агатовая, 1, 4, 24-28, 69, 71, 8-12, 16-20, 32, кад. 681, 3, 33, 55; ул. Яхонтовая, 2, 8-34, 1, 15-35; ул. Эдельвейсовая, 37; пер. Знойный, 20, 28, 11-А, 3, 17-19, 25-27; ул. Майская, 16-А, 20, 28, 7-9, 27; ул. Апрельская, 18-А, 6, 24-26, 3; ул. Июньская, 20, 9, 21; ул. Августовская, 20, 24, 29-А; ул. Погорелова, 83/186, 83/62, 83/115, 83/107.А также:Кроме того, отключения в это время следует ждать:СТ Ветеран, 4-8, 16, 22, 56, 1, 9-11, 17, 27, 53;ТСН СТ Лесная Поляна, 1;СТ Топливник, 28, 44, 60, 78, 79/59; ТСНСТ Лесная Поляна, 66-68, 74, 78, 82, 98, 102, 114, 120, 41, 51, 65-67, 75, 85, 95, 109, 197, 171, 131, 185, 119, 153, 127, 177, 191, 159, 170, 176, 122, 172, 158, 166, 192, 184, 194, 126, 144;СТ Медик-2-А, 27;КСП "Красный Октябрь", кад. 170, 248, 256, 288, 306, 310, 312, ,279, 281, 141, 243, 275, 278, 285, 311, 315, 316, 318, 342, 340, 346, 350, 800, 791, 792, 981, 984;ТСН Металлист, 594-А, 597-А, 588, 597-А, 567, 595;ТСН Фрегат, 112-А, 4-8, 12, 22, 34, 46, 54, 72, 74, 9, 11, 15-19, 23, 29, 31, 43, 47, 65, 123, 87, 102, 145, 1132, 1131, 1098, 144, 90, 106, 84, 118, 214, 946, 85, 1099, 997, 1179, 1173, 119, 1136, 138, 128, 1142, 998, 112, 134, 1080, 92, 126, 110, 105, 119, 75, 111, 985;ТСН Слип, 18, 20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 172, 209-б, 17, 31, 45, 47, 53, 67, 121, 250, 210, 123, 215, 217, 197;СТ-Медик-7, 1, 7, 18, 20, 24, 28;СНТ Рыбак-5, 2, 16-18, 28, 34-36, 174, 218, 230, 49-А, 13, 29, 49, 53, 79, 169, 203, 280, 207, 1264, 1235, 249, 299, 283, 265, 235.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сетиВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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отключение электроэнергии в крыму, севастополь, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество, электросети, электроэнергия
Массовое отключение света в Севастополе - перебои будут на 60 улицах

В Севастополе и селах в понедельник будут отключать свет из-за неотложных работ

06:39 29.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 29 января на время проведения ремонтных работ будут отключать свет. Ограничения коснутся порядка 60 улиц, сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"Будет прекращена подача электроэнергии в период с 09:00 до 17:00", – говорится в сообщении на сайте ресурсоснабжающей организации.
Отмечается, что отключения будут производиться на 1-3 часа в разное время в течение дня в связи с необходимостью провести "неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ".
Так, с 9 утра до 12 часов дня отключения коснутся села Тылового и трех улиц города: Севастопольской (6, 5), Лесной (2, 4, 1-А, 1-7) и Стахановской (121, 119).
Кроме того, в промежутке с 9 утра до 17 часов на десятках улиц города и в селах свет будут выключать на 1-1,5 часа".
В этом списке:
ул. Монастырское шоссе, 59/13; ул. Каменная, 28-б, 28; пер. Каменный,2; ул. Коробкова, 10-А, 4-6, 1-19; ул. Гражданская, 4-А, 2-14; ул. Макаренко, 2-4, 1-7; ул. Нины Ониловой, 45-1, 39-41, 45-49; ул. Олега Кошевого, 16-22, 28-30; ул. Пархоменко, 6; ул. Николая Музыки, 29, 61-95; ул. Котляревского, 10; пр. Косогорный, 1-а, 1-3, 15; ул. Маршала Бирюзова, 2-30, 34-36; ул. Николая Саввы, 2-34, 1-33; про. Коробкова, 62-92, 63-91; ул. Ватутина, 88-А, 86-92, 55-Б, 55-В, 57-63; про. Короленко, 6-10; ул. Коммунистическая, 91-99; ул. Сибирская, 5/1, 2-10, 1-15; ул. Черноморская, 20/1, 30-Б, 18-34; ул. Галины Петровой, 11-27; ул. Сапфирная, 2-В, 8, 30, кад. 806, 43-А, 11-а, 45-а, 45-Б, 9-А, 65/61, 55, 61, 63, 25, 53, 45, 43, 31, 17, 21, 51, 33, 53-а, кад. 707; ул. Согласия, 6-10, 14-20, 1, 5-11, 20-30, 34, 38, 40, 44-54, 58, 19-25, 29-33, 35, 37; ул. Агатовая, 1, 4, 24-28, 69, 71, 8-12, 16-20, 32, кад. 681, 3, 33, 55; ул. Яхонтовая, 2, 8-34, 1, 15-35; ул. Эдельвейсовая, 37; пер. Знойный, 20, 28, 11-А, 3, 17-19, 25-27; ул. Майская, 16-А, 20, 28, 7-9, 27; ул. Апрельская, 18-А, 6, 24-26, 3; ул. Июньская, 20, 9, 21; ул. Августовская, 20, 24, 29-А; ул. Погорелова, 83/186, 83/62, 83/115, 83/107.
А также:
  • село Гончарное (КСП "Красный Октябрь", кад. 170, 248, 256, 288, 306, 310, 312, 279, 281, 141, 243, 275, 278, 285, 311, 315, 316, 318, 342, 340, 346, 350, 800, 791, 792, 981, 984; ул. Раздольная, 10-12; ул. Приозерная, 2-4, 8, 1-3; ул. Концевая, 4, 8-10, 11; ул. Мягкого, 18-22; ул. Раздольная, 4, 20-22).
  • село Орлиное (ул. Каштановая, 2-22, 1-25; ул. Молодежная, 12-24, 32, 1, 27; ул. Предгорная, 2-А, 14-А, 2-22, 1-23).
  • село Озерное (ул. Братьев Дельяновых, 2-16, 1-11; ул. Вилина, 2-10, 5; ул. Водоканальная, 6-А, 2-А, 2-ж; ул. Аллы Оношко, 4-в, 10-г, 8-а, 2/1, 12-14, кад.465).
  • село Передовое (ул. Камышовая, 6, 12, 3-5, 11-13; ул. Нагорная, 28-а/1, 18-А, 4, 8, 14, 24-26, 30, 7, 47-49, 53, кад. 759, 16-а, 20, 758, 31-Б, 19-В, 21-А, 21-Б, 11-13, 19-33; пер. Нагорный, 22-а, 6-В, 2, 6-16, 22-24, 28-30, 19-а, 1-3, 13, 17-21, 35, 39, 21-А, 37; ул. Приклубная, 6-А, 6-8, 12, 9-А, 15-Б, 9-17; ул. Западная, 21; ул. Водопадная, 14-а, 16-а, 19, 1, 15-17; ул. Майская, 1, 10 , 6-А, 6, 11; пер. Ручейный, 2-8, 1-3; ул. Можжевеловая, 4, 10, 14, 7-а, 1, 9; ул. Светлая, 6, 3-5; пер. Тихий, 4, 1; ул. Морская, 6-10).
Кроме того, отключения в это время следует ждать:
СТ Ветеран, 4-8, 16, 22, 56, 1, 9-11, 17, 27, 53;
ТСН СТ Лесная Поляна, 1;
СТ Топливник, 28, 44, 60, 78, 79/59; ТСН
СТ Лесная Поляна, 66-68, 74, 78, 82, 98, 102, 114, 120, 41, 51, 65-67, 75, 85, 95, 109, 197, 171, 131, 185, 119, 153, 127, 177, 191, 159, 170, 176, 122, 172, 158, 166, 192, 184, 194, 126, 144;
СТ Медик-2-А, 27;
КСП "Красный Октябрь", кад. 170, 248, 256, 288, 306, 310, 312, ,279, 281, 141, 243, 275, 278, 285, 311, 315, 316, 318, 342, 340, 346, 350, 800, 791, 792, 981, 984;
ТСН Металлист, 594-А, 597-А, 588, 597-А, 567, 595;
ТСН Фрегат, 112-А, 4-8, 12, 22, 34, 46, 54, 72, 74, 9, 11, 15-19, 23, 29, 31, 43, 47, 65, 123, 87, 102, 145, 1132, 1131, 1098, 144, 90, 106, 84, 118, 214, 946, 85, 1099, 997, 1179, 1173, 119, 1136, 138, 128, 1142, 998, 112, 134, 1080, 92, 126, 110, 105, 119, 75, 111, 985;
ТСН Слип, 18, 20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 172, 209-б, 17, 31, 45, 47, 53, 67, 121, 250, 210, 123, 215, 217, 197;
СТ-Медик-7, 1, 7, 18, 20, 24, 28;
СНТ Рыбак-5, 2, 16-18, 28, 34-36, 174, 218, 230, 49-А, 13, 29, 49, 53, 79, 169, 203, 280, 207, 1264, 1235, 249, 299, 283, 265, 235.
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