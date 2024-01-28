https://crimea.ria.ru/20240128/za-otvagu-pri-pozhare-v-krymu-60-pozharnykh-chf-udostoeny-gosnagrad-1134513218.html
За отвагу при пожаре в Крыму: 60 пожарных ЧФ удостоены госнаград
За отвагу при пожаре в Крыму: 60 пожарных ЧФ удостоены госнаград - РИА Новости Крым, 28.01.2024
За отвагу при пожаре в Крыму: 60 пожарных ЧФ удостоены госнаград
Шестьдесят сотрудников подразделений пожарной охраны Черноморского флота удостоены государственных наград РФ за отвагу, проявленную при тушении пожаров в Крыму. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T11:46
2024-01-28T11:46
2024-01-28T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Шестьдесят сотрудников подразделений пожарной охраны Черноморского флота удостоены государственных наград РФ за отвагу, проявленную при тушении пожаров в Крыму. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.В числе награжденных – сотрудники подразделений пожарной охраны центра материально-технического обеспечения (МТО) Черноморского флота, "отличившихся при ликвидации пожаров на территории Республики Крым".Медали "За отвагу при пожаре" вручил спасателям замкомандующего ЧФ по материально-техническому обеспечению, генерал-майор Дмитрий Пятунин.Отмечается, что торжественная церемония награждения государственными наградами РФ прошла в Екатерининском зале Дома офицеров в Севастополе.Ранее сообщалось, как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и диверсантами. Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов Корабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона
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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), награды, пожар, общество, севастополь, крым, новости крыма
За отвагу при пожаре в Крыму: 60 пожарных ЧФ удостоены госнаград
В Севастополе наградили сотрудников Черноморского флота за отвагу при ликвидации пожаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Шестьдесят сотрудников подразделений пожарной охраны Черноморского флота удостоены государственных наград РФ за отвагу, проявленную при тушении пожаров в Крыму. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
В числе награжденных – сотрудники подразделений пожарной охраны центра материально-технического обеспечения (МТО) Черноморского флота, "отличившихся при ликвидации пожаров на территории Республики Крым".
"Всего государственными наградами Российской Федерации были награждены 60 сотрудников подразделений пожарной охраны Черноморского флота", – говорится в сообщении.
Медали "За отвагу при пожаре" вручил спасателям замкомандующего ЧФ по материально-техническому обеспечению, генерал-майор Дмитрий Пятунин.
Отмечается, что торжественная церемония награждения государственными наградами РФ прошла в Екатерининском зале Дома офицеров в Севастополе.
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