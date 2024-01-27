https://crimea.ria.ru/20240127/proekt-proroditeli-pomog-sotnyam-semey-iz-kryma-rossii-i-belorussii-1134490773.html

Проект "ПРОродители" помог сотням семей из Крыма, России и Белоруссии

Проект "ПРОродители" помог сотням семей из Крыма, России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Проект "ПРОродители" помог сотням семей из Крыма, России и Белоруссии

Порядка семисот родителей паллиативных детей из Крыма, России и Белоруссии получили квалифицированную помощь в рамках проекта "ПРОродители". Об этом в... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T07:43

2024-01-27T07:43

2024-01-27T07:43

семья

проект "прородители"

анна рыжкова

здоровье

крым

россия

белоруссия

дети

казахстан

детский хоспис в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Порядка семисот родителей паллиативных детей из Крыма, России и Белоруссии получили квалифицированную помощь в рамках проекта "ПРОродители". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила исполнительный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.Проект был создан с целью оказания поддержки родителей паллиативных детей. Как отметила Рыжкова, все и всегда говорят про поддержку тяжело больных детей, их медицинское сопровождение, духовную составляющую. Задача проекта – помочь родителям функционировать в их родительской роли. Это психологическая помощь, досуговый компонент, помощь в обучении и возможность получить консультацию социального работника. Информация представлена в виде статей, видеороликов и вебинаров.Она уточнила, что на сегодня 105 родителей только из Симферополя получили помощь, еще 52 – из остальных населенных пунктов Крыма. Также за помощью обращались жители Ярославской, Тюменской и Тверской областей, Краснодарского и Хабаровского края, Бурятии, Башкортостана, Ленинградской и Нижегородской областей, Подмосковья, Челябинской области, Курской, Архангельской областей и даже Республики Беларусь и Казахстана.Сайт оказался полезен не только для родителей, но и для медиков. Интерес к ресурсу проявила и главный внештатный специалист паллиативной помощи Минздрава РФ Елена Полевиченко. По мнению исполнительного директора Крымского детского хосписа, столь обширная география говорит о важности и своевременности проекта.И выразила желание, чтобы семьи из Симферополя, других городов, сел и поселков Крыма без исключения могли получать необходимую им информацию и помощь.Сайт "Прородителей.рф" позволяет записаться на индивидуальную консультацию с психологом или социальным работником. Здесь также размещены материалы о социально-правовой помощи, семейной психологии, об общении с тяжелобольным ребенком, обучающие видеокурсы по уходу за ребенком с трахеостомой и гастростомой, эфиры со специалистами, которые проходили в рамках проекта "ПРОродителей".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский детский хоспис появится в ФеодосииПаллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделенияВ семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, проект "прородители", анна рыжкова, здоровье, крым, россия, белоруссия, дети, казахстан, детский хоспис в крыму