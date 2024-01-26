Главные новости Крыма: 26 января
Главные новости Крыма в пятницу, 26 января
22:21 26.01.2024 (обновлено: 22:51 26.01.2024)
© Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РККрым. Граница с Украиной
© Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям. Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений и поручил проработать риски реконструкции набережной Коктебеля. ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в Симферополе. Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена. Корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом конкурса "Искра Юга".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Особый режим въезда в Крым
Нарушение особого режима перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью влечет наказание от штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 30 суток, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике. Кроме того, нарушители могут лишиться транспортного средства. Для должностных лиц действуют аналогичные меры, при этом штрафы выше – от 1000 до 2000 рублей.
Поручение для "Крымэнерго"
"Крымэнерго" должно подключать не менее 500 абонентов в неделю. План по реорганизации работы необходимо проработать в течение недели, заявил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс приема заявок должен быть полностью автоматизирован. Для этого предприятию предстоит настроить четкую работу личного кабинета на сайте и телефонной горячей линии. Кроме того, по поручению главы республики, жителей кооперативов и садовых товариществ переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго".
Набережная Коктебеля
Еще одно пятничное поручение Сергея Аксенова коснулось реконструкции набережной Коктебеля. Власти поселка перед началом курортного сезона должны проработать с местными предпринимателями риски, которые могут возникнуть в связи с проведением работ. Реконструкцию будут вести поэтапно, чтобы не допустить срыва сезона в 2024 году. Окончательное завершение запланировано на июнь 2025 года. Подрядчик должен выполнять работы с соблюдением технологического цикла и регламентов, четко по графику и без сбоев, поручил глава Крыма.
ОРВИ и общественный транспорт
Нехватка водителей автобусов – основная причина несоблюдения графиков движения общественного транспорта в Симферополе, сообщил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. В последние месяцы "Крымтроллейбусу" и частным перевозчикам удалось несколько улучшить ситуацию, но в процесс вмешались сезонные заболевания: при существующем недостатке кадров часть водителей находятся на больничном. В настоящее время в Симферополе в среднем работает 87% от общего числа автобусов.
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"Искра Юга"
Корреспондент РИА Новости Крым Ирина Мезенцева стала лауреатом главного журналистского конкурса юга России "Искра Юга". Имена лауреатов названы в финальный день конкурса, который состоялся 26 января в Ростове-на-Дону. Победители и финалисты получили памятные дипломы и статуэтки, а также подарки. Корреспондент РИА Новости Крым подала на конкурс материал "Иду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВО", став финалистом в номинации "Лучший очерк".
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Компенсации в Севастополе
Около 30 протоколов о нанесенном паводком ущербе составлено в Севастополе, сообщили в пятницу в правительстве города. Больше всего от подтоплений пострадали Черноречье и ТСН "Сахарная Головка", а также ЖСК "Паровоз № ЕЛ-2500". Во всех местах работают комиссии по фиксации ущерба. Размер компенсации будет устанавливаться индивидуально. Сумма в 100 тысяч не финальная. Всего к оказанию помощи привлечена группировка сил и средств в количестве 124 человек и 32 единиц техники.