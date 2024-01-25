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В Белгороде объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщили власти. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T10:05
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безопасность
белгород
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщили власти.Также воздушную тревогу объявляли в городе 24, 18 и 17 января.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧасть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
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Новости
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безопасность, белгород, новости, всу (вооруженные силы украины)
В Белгороде объявлена ракетная опасность

Власти Белгорода объявили ракетную опасность

10:05 25.01.2024 (обновлено: 10:32 25.01.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщили власти.
"Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - написали в официальном канале мэрии города.
Также воздушную тревогу объявляли в городе 24, 18 и 17 января.
30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.
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