https://crimea.ria.ru/20240125/v-belgorode-obyavlena-raketnaya-opasnost-1134445199.html
В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщили власти. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T10:05
2024-01-25T10:05
2024-01-25T10:32
безопасность
белгород
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщили власти.Также воздушную тревогу объявляли в городе 24, 18 и 17 января.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧасть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
белгород
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, белгород, новости, всу (вооруженные силы украины)
В Белгороде объявлена ракетная опасность
Власти Белгорода объявили ракетную опасность
10:05 25.01.2024 (обновлено: 10:32 25.01.2024)