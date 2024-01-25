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Путин объявил о повышении стипендий президента и правительства
Путин объявил о повышении стипендий президента и правительства - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Путин объявил о повышении стипендий президента и правительства
Президентская и правительственная стипендии для российских студентов повысятся до 30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T16:18
2024-01-25T16:18
2024-01-25T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президентская и правительственная стипендии для российских студентов повысятся до 30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде в четверг.Он также отметил, что кабмин "сейчас думает над повышением уровня стипендии правительства", которая составит 20 тысяч рублей."Есть к чему стремиться, надо хорошо учиться", - добавил Путин.Стипендия президента РФ назначается студентам, выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами или другими документами победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющимся авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей в авторитетных изданиях России и за рубежом.Стипендия правительства РФ назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские студенты помогают фронтуСистему образования в России необходимо пересмотреть – МишустинВ Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды
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владимир путин (политик), россия, высшее образование, общество, образование в россии, новости
Путин объявил о повышении стипендий президента и правительства
Путин объявил о повышении президентской стипендии до 30 тысяч рублей
16:18 25.01.2024 (обновлено: 16:21 25.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президентская и правительственная стипендии для российских студентов повысятся до 30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде в четверг.
"В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мною принято решение повысить президентскую стипендию до 30 тысяч рублей", - сказал глава государства.
Он также отметил, что кабмин "сейчас думает над повышением уровня стипендии правительства", которая составит 20 тысяч рублей.
"Есть к чему стремиться, надо хорошо учиться", - добавил Путин.
Стипендия президента РФ назначается студентам, выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами или другими документами победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющимся авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей в авторитетных изданиях России и за рубежом.
Стипендия правительства РФ назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
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