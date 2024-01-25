https://crimea.ria.ru/20240125/putin-obyavil-o-povyshenii-stipendiy-prezidenta-i-pravitelstva-1134458261.html

Путин объявил о повышении стипендий президента и правительства

Путин объявил о повышении стипендий президента и правительства - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Путин объявил о повышении стипендий президента и правительства

Президентская и правительственная стипендии для российских студентов повысятся до 30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T16:18

2024-01-25T16:18

2024-01-25T16:21

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президентская и правительственная стипендии для российских студентов повысятся до 30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде в четверг.Он также отметил, что кабмин "сейчас думает над повышением уровня стипендии правительства", которая составит 20 тысяч рублей."Есть к чему стремиться, надо хорошо учиться", - добавил Путин.Стипендия президента РФ назначается студентам, выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами или другими документами победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющимся авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей в авторитетных изданиях России и за рубежом.Стипендия правительства РФ назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские студенты помогают фронтуСистему образования в России необходимо пересмотреть – МишустинВ Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды

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владимир путин (политик), россия, высшее образование, общество, образование в россии, новости