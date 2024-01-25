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Отбой воздушной тревоги в Белгороде и области
Отбой воздушной тревоги в Белгороде и области - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Отбой воздушной тревоги в Белгороде и области
В Белгороде и области объявили отбой воздушной тревоги, сообщили власти. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T10:29
2024-01-25T10:29
2024-01-25T10:32
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде и области объявили отбой воздушной тревоги, сообщили власти. Ракетная опасность была объявлена в городе и области в четверг в 10.05 мск.Также воздушную тревогу объявляли в городе 24, 18 и 17 января.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧасть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)
Отбой воздушной тревоги в Белгороде и области
В Белгороде и области объявили отбой воздушной тревоги
10:29 25.01.2024 (обновлено: 10:32 25.01.2024)