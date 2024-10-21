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Выборы президента Молдавии: сколько набрали кандидаты

Выборы президента Молдавии: сколько набрали кандидаты - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Выборы президента Молдавии: сколько набрали кандидаты

ЦИК Молдавии обновил предварительные данные голосования на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК республики Анжелу Караман. РИА Новости Крым, 21.10.2024

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2024-10-21T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. ЦИК Молдавии обновил предварительные данные голосования на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК республики Анжелу Караман.Она отметила, что окончательные данные будут представлены после того, как ЦИК получит оригиналы протоколов с участков. Это должно произойти в течение 48 часов со дня выборов.Оба кандидата проходят во второй тур выборов, который состоится 3 ноября. Майя Санду баллотируется на второй срок. Она выступает за ЕС и Запад. Оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов.Оппозиционная Соцпартия поддерживает Александра Стояногло, который считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.По данным ЦИК Молдавии, итоговая явка на выборах президента составила 51,67%, в выборах приняли участие 1 562 284 человека. Последние участки были закрыты в США и Канаде в 7 часов утра.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииВыборы президента и референдум: исторический день в МолдавииЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, майя санду, выборы, новости, в мире