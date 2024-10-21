https://crimea.ria.ru/20241021/v-kerchi-priostanovili-deyatelnost-medkliniki-iz-za-falshivykh-medosmotrov-1141234327.html

В Керчи приостановили деятельность медклиники из-за фальшивых медосмотров

В Керчи приостановили деятельность медклиники из-за фальшивых медосмотров - РИА Новости Крым, 21.10.2024

В Керчи приостановили деятельность медклиники из-за фальшивых медосмотров

В Керчи по требованию прокурора приостановлена деятельность медицинской клиники, выдававшей фальшивые справки о прохождение медкомиссии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T11:30

2024-10-21T11:30

2024-10-21T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Керчи по требованию прокурора приостановлена деятельность медицинской клиники, выдававшей фальшивые справки о прохождение медкомиссии. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Также в надзорном ведомстве уточняют, что в штате клиники нет необходимых врачей для проведения медицинских осмотров."По указанному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка)", - дополняют в прокуратуре.Кроме того, в отношении юридического лица прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ – "осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией". По информации прокуратуры, представление рассмотрено и удовлетворено. Деятельность клиники приостановлена на 90 суток.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи организация выдавала фальшивые справки о медосмотрах70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – экспертМошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме

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керчь, медицина, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, крым