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В Керчи приостановили деятельность медклиники из-за фальшивых медосмотров - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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В Керчи приостановили деятельность медклиники из-за фальшивых медосмотров
В Керчи приостановили деятельность медклиники из-за фальшивых медосмотров - РИА Новости Крым, 21.10.2024
В Керчи приостановили деятельность медклиники из-за фальшивых медосмотров
В Керчи по требованию прокурора приостановлена деятельность медицинской клиники, выдававшей фальшивые справки о прохождение медкомиссии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Керчи по требованию прокурора приостановлена деятельность медицинской клиники, выдававшей фальшивые справки о прохождение медкомиссии. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Также в надзорном ведомстве уточняют, что в штате клиники нет необходимых врачей для проведения медицинских осмотров."По указанному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка)", - дополняют в прокуратуре.Кроме того, в отношении юридического лица прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ – "осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией". По информации прокуратуры, представление рассмотрено и удовлетворено. Деятельность клиники приостановлена на 90 суток.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи организация выдавала фальшивые справки о медосмотрах70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – экспертМошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
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керчь, медицина, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, крым
В Керчи приостановили деятельность медклиники из-за фальшивых медосмотров

В Керчи по требованию прокурора приостановили деятельность медклиники

11:30 21.10.2024 (обновлено: 11:31 21.10.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Керчи по требованию прокурора приостановлена деятельность медицинской клиники, выдававшей фальшивые справки о прохождение медкомиссии. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"Установлено, что в медицинской организации выдавались заключения об отсутствии противопоказаний для допуска к работе лицам, которые фактически такие медицинские осмотры не проходили, на заключениях проставлены штампы и подписи врачей, выполненные не ими", - говорится в сообщении.
Также в надзорном ведомстве уточняют, что в штате клиники нет необходимых врачей для проведения медицинских осмотров.
"По указанному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка)", - дополняют в прокуратуре.
Кроме того, в отношении юридического лица прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ – "осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией". По информации прокуратуры, представление рассмотрено и удовлетворено. Деятельность клиники приостановлена на 90 суток.
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