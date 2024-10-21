https://crimea.ria.ru/20241021/v-krymu-mat-podrostka-obvinyaet-medikov-v-nekachestvennoy-operatsii---sk-1141236965.html

В Крыму мать подростка обвиняет медиков в некачественной операции - СК

В Крыму мать подростка обвиняет медиков в некачественной операции - СК - РИА Новости Крым, 21.10.2024

В Крыму мать подростка обвиняет медиков в некачественной операции - СК

Следственный комитет проверит сведения о том, что мальчику в Евпатории была некачественно оказана медицинская помощь. Эту информацию опубликовала в соцсетях... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T12:46

2024-10-21T12:46

2024-10-21T12:46

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

новости крыма

евпатория

здравоохранение в крыму и севастополе

дети

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/14/1119288607_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4f539bf29a141a4974af4398b7a7908a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет проверит сведения о том, что мальчику в Евпатории была некачественно оказана медицинская помощь. Эту информацию опубликовала в соцсетях мама 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.Проверка организована по указанию руководителя крымского главка Следкома Владимира Терентьева, который поручил детально изучить доводы заявительницы. Будет дана оценка действиям медицинского персонала, а также качеству и своевременности оказания помощи школьнику на всех этапах.Также проверку организовала прокуратура республики.В прокуратуре дадут оценку соблюдению требований законодательства о здравоохранении и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.Ранее глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о падении ребенка в открытый люк в Севастополе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года. В результате падения в открытый люк пятилетний мальчик получил травму позвоночника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту гибели ребенка на пожаре в Крыму возбуждено уголовное делоБастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селеВ Крыму сироте семь лет не дают квартиру – Бастрыкин затребовал доклад

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, новости крыма, евпатория, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, прокуратура республики крым