В Крыму мать подростка обвиняет медиков в некачественной операции - СК
В Крыму проверят информацию о недобросовестной лечении 14-летнего подростка
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолицейский
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Следственный комитет проверит сведения о том, что мальчику в Евпатории была некачественно оказана медицинская помощь. Эту информацию опубликовала в соцсетях мама 14-летнего подростка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.
"Мама мальчика сообщает, что после операции на копчике, проведенной в начале этого года в одной из крымских больниц, у подростка появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом", - говорится в сообщении.
Проверка организована по указанию руководителя крымского главка Следкома Владимира Терентьева, который поручил детально изучить доводы заявительницы. Будет дана оценка действиям медицинского персонала, а также качеству и своевременности оказания помощи школьнику на всех этапах.
Также проверку организовала прокуратура республики.
"По предварительной информации, после проведенного оперативного вмешательства у несовершеннолетнего появилось образование, надлежащую диагностику которого в медицинском учреждении не проводят", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре дадут оценку соблюдению требований законодательства о здравоохранении и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о падении ребенка в открытый люк в Севастополе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года. В результате падения в открытый люк пятилетний мальчик получил травму позвоночника.
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