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В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную
Движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону Севастополя возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T13:00
2024-01-23T13:00
2024-01-23T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону Севастополя возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Перевозка пассажиров на Северную сторону города была приостановлена во вторник около полудня. Причину остановки морского транспорта в ведомстве не уточняли.Во вторник в Севастополе осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер до 11 метров в секунду и до +4 градусов, на дорогах гололедица.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеНа ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общество, логистика, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную
Пассажирские катера на Северную сторону в Севастополе возобновили движение