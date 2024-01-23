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В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную
Движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону Севастополя возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T13:00
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону Севастополя возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Перевозка пассажиров на Северную сторону города была приостановлена во вторник около полудня. Причину остановки морского транспорта в ведомстве не уточняли.Во вторник в Севастополе осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер до 11 метров в секунду и до +4 градусов, на дорогах гололедица.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеНа ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общество, логистика, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную

Пассажирские катера на Северную сторону в Севастополе возобновили движение

13:00 23.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону Севастополя возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Перевозка пассажиров на Северную сторону города была приостановлена во вторник около полудня. Причину остановки морского транспорта в ведомстве не уточняли.
"Работа катеров на линии Графская пристань - Северная возобновляется. На линии работает два катера с интервалом 20 минут", - уточняется в сообщении.
Во вторник в Севастополе осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер до 11 метров в секунду и до +4 градусов, на дорогах гололедица.
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СевастопольМорской транспортПаромы и катера в СевастополеОбществоЛогистикаТранспортОбщественный транспортНовости Крыма
 
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