https://crimea.ria.ru/20240123/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-passazhirskikh-katerov-na-severnuyu-1134396949.html

В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную

В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную

Движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону Севастополя возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T13:00

2024-01-23T13:00

2024-01-23T13:00

севастополь

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону Севастополя возобновлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Перевозка пассажиров на Северную сторону города была приостановлена во вторник около полудня. Причину остановки морского транспорта в ведомстве не уточняли.Во вторник в Севастополе осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер до 11 метров в секунду и до +4 градусов, на дорогах гололедица.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеНа ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общество, логистика, транспорт, общественный транспорт, новости крыма