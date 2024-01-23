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В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную
В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную
В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T12:26
2024-01-23T12:26
2024-01-23T12:27
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
общество
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону. Об этом сообщили в городском дептрансе.Жителей и гостей города просят учитывать изменения в графике при планировании поездок.Причину остановки морского транспорта в ведомстве не уточнили. Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.Во вторник в Севастополе осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер до 11 метров в секунду и до +4 градусов, на дорогах гололедица.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко - власти объяснили причинуОбстановка на Керченской паромной переправе во вторникБез осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общество, новости крыма, логистика
В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную
Пассажирские катера на линии Графская пристань - Северная в Севастополе приостановили
12:26 23.01.2024 (обновлено: 12:27 23.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону. Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Временно остановлено движение пассажирских катеров на линии Графская пристань - Северная. При этом продолжает работу линия Северная - Артбухта", - сказано в сообщении.
Жителей и гостей города просят учитывать изменения в графике при планировании поездок.
Причину остановки морского транспорта в ведомстве не уточнили. Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.
Во вторник в Севастополе осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер до 11 метров в секунду и до +4 градусов, на дорогах гололедица.
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