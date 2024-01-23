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В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную

В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную

В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T12:26

2024-01-23T12:26

2024-01-23T12:27

севастополь

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

общество

новости крыма

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону. Об этом сообщили в городском дептрансе.Жителей и гостей города просят учитывать изменения в графике при планировании поездок.Причину остановки морского транспорта в ведомстве не уточнили. Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.Во вторник в Севастополе осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер до 11 метров в секунду и до +4 градусов, на дорогах гололедица.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко - власти объяснили причинуОбстановка на Керченской паромной переправе во вторникБез осадков и скользко: погода в Крыму во вторник

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общество, новости крыма, логистика