Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240123/v-sevastopole-ostanovili-passazhirskiy-kater-1134395340.html
В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную
В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную
В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T12:26
2024-01-23T12:27
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
общество
новости крыма
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326555_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e63d0ea6b0a3099e53912dcc71af365b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону. Об этом сообщили в городском дептрансе.Жителей и гостей города просят учитывать изменения в графике при планировании поездок.Причину остановки морского транспорта в ведомстве не уточнили. Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.Во вторник в Севастополе осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер до 11 метров в секунду и до +4 градусов, на дорогах гололедица.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко - власти объяснили причинуОбстановка на Керченской паромной переправе во вторникБез осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326555_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bed29ed7d4268e3850fb53bf70c66e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общество, новости крыма, логистика
В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную

Пассажирские катера на линии Графская пристань - Северная в Севастополе приостановили

12:26 23.01.2024 (обновлено: 12:27 23.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров с Графской пристани на Северную сторону. Об этом сообщили в городском дептрансе.

"Временно остановлено движение пассажирских катеров на линии Графская пристань - Северная. При этом продолжает работу линия Северная - Артбухта", - сказано в сообщении.

Жителей и гостей города просят учитывать изменения в графике при планировании поездок.
Причину остановки морского транспорта в ведомстве не уточнили. Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.
Во вторник в Севастополе осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер до 11 метров в секунду и до +4 градусов, на дорогах гололедица.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе громко - власти объяснили причину
Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник
Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
 
СевастопольМорской транспортПаромы и катера в СевастополеОбществоНовости КрымаЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы
15:09Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства
14:55Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"
14:41В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников
14:16Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России
14:08Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника
14:02В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев
13:54РНКБ в 2023 году выдал бизнесу 19 млрд рублей по льготным госпрограммам
13:29В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах
13:21Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
13:12Роспотребнадзор призвал севастопольцев кипятить воду
13:00В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную
12:52Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко
12:40Почему указ о землях России станет черной меткой для Зеленского
12:26В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную
12:04Когда примут решение о трибунале над киевским режимом – ответ МИД РФ
11:32Путин дал многодетным семьям федеральный статус
11:23Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать
11:14Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды
11:03Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей
Лента новостейМолния