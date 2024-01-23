https://crimea.ria.ru/20240123/bez-osadkov-i-skolzko-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1134389408.html
Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T00:01
2024-01-23T00:01
2024-01-23T00:01
погода
погода в крыму
крым
крымский гидрометцентр
общество
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0f/1119257410_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_759da45631577aa4ff7d685151590331.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +1...+3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Tемпература воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…+5 градусов.В Евпатории, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3…-5, днем +2…+4 градуса.Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годКогда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0f/1119257410_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e361492186539697e0a79d1c380e92bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9, на южном побережье 0…-2, днем 0…+5, в горах -1…-6", – сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +1...+3.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Tемпература воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…+5 градусов.
В Евпатории, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3…-5, днем +2…+4 градуса.
Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4 градуса.
Читайте также на РИА Новости Крым: