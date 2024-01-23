https://crimea.ria.ru/20240123/bez-osadkov-i-skolzko-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1134389408.html

Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник

Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T00:01

2024-01-23T00:01

2024-01-23T00:01

погода

погода в крыму

крым

крымский гидрометцентр

общество

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +1...+3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Tемпература воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…+5 градусов.В Евпатории, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3…-5, днем +2…+4 градуса.Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годКогда в Севастополе дадут воду – уточненная информация

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севастополь

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алушта

судак

феодосия

евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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