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Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T00:01
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погода
погода в крыму
крым
крымский гидрометцентр
общество
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севастополь
ялта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +1...+3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Tемпература воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…+5 градусов.В Евпатории, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3…-5, днем +2…+4 градуса.Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годКогда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
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судак
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник

00:01 23.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСосульки
Сосульки - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9, на южном побережье 0…-2, днем 0…+5, в горах -1…-6", – сказано в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +1...+3.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Tемпература воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште днем и ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…+5 градусов.
В Евпатории, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3…-5, днем +2…+4 градуса.
Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4 градуса.
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ПогодаПогода в КрымуКрымКрымский гидрометцентрОбществоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 января
23:43Главное за день: 22 января
23:22Главные новости Крыма: 22 января
22:33В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
22:17Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФ
22:14Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:51Мощные землетрясения произошли в Киргизии и Казахстане
21:31Где в России делают "костюмы-невидимки" для военных
20:42В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского
20:34Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе - Развожаев
20:19Любой объем за рубль: в Севастополе расставили автоматы с водой - адреса
19:51На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет
19:36Если Украина перестанет воевать - Лавров обозначил перспективу
19:21Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме
19:07В Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн
18:39Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов
18:21Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского
17:42Ревновал и хотел убить: пожилой крымч­анин выстрелил в жену из самопала
17:17При падении дрона-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
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