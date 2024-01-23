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Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник

Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник

Керченская паромная переправа во вторник утром работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2024-01-23T09:21

2024-01-23T09:21

2024-01-23T09:23

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Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 23 января 2024 года перевезено 428 493 пассажира и 247 392 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 218 рейсов, в том числе 10 за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторникТемпературные качели: прогноз погоды в Крыму на неделюУгрозы подтопления поселка под Керчью нет – власти

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2024

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