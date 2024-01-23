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Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник
Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник
Керченская паромная переправа во вторник утром работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2024-01-23T09:21
2024-01-23T09:23
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Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 23 января 2024 года перевезено 428 493 пассажира и 247 392 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 218 рейсов, в том числе 10 за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Без осадков и скользко: погода в Крыму во вторникТемпературные качели: прогноз погоды в Крыму на неделюУгрозы подтопления поселка под Керчью нет – власти
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Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде

09:21 23.01.2024 (обновлено: 09:23 23.01.2024)
 
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Керченская паромная переправа во вторник утром работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Обстановка на Керченской паромной переправе 23 января 2024

"Согласно прогнозу Росгидромета, 23 января ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 м. Температура воздуха около -1…+1 градус, температура воды в море +3…4 градуса.

Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 23 января 2024 года перевезено 428 493 пассажира и 247 392 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 218 рейсов, в том числе 10 за последние сутки.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.
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