https://crimea.ria.ru/20240121/temperaturnye-kacheli-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu--1134339863.html

Температурные качели: прогноз погоды в Крыму на неделю

Температурные качели: прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Температурные качели: прогноз погоды в Крыму на неделю

"Окно" хорошей погоды ждет крымчан с понедельника до среды включительно, после чего метеоусловия к выходным резко испортятся. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T20:31

2024-01-21T20:31

2024-01-21T20:31

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. "Окно" хорошей погоды ждет крымчан с понедельника до среды включительно, после чего метеоусловия к выходным резко испортятся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.Количество хороших солнечных дней на следующей неделе явно возрастет, причем "неделя как раз стартует с таких метеорологических условий", сказал Тишковец.Во вторник характер условий сильно не изменится. Облаков станет меньше, осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит -1… -6, днем +1… +6 градусов. Ветер восточных румбов, по силе 3-8 м/с."То есть здесь мы уже возвращаемся из мешка полярного холода в рамки положенной климатической нормы", – заметил Тишковец.В среду ситуация почти не изменится, будет лишь чуть больше облаков. Возможны незначительные осадки. Суточные колебания сгладятся: ночью не ниже -4… +1, днем от 0 до +5 и без существенных осадков.Но начиная с четверга и до следующих выходных погодные условия резко испортятся, предупреждает синоптик.Ночью в четверг 0…+5 днем и от 3 до 8 градусов тепла днем. В пятницу ночью уже -2…+3 градуса, днем в лучшем случае 0… +5.В оба эти дня ветер мощный, с порывами до 15 м/с. Только в четверг это южные рубмы, а в пятницу – северные. В этот день в акваторию Черного моря устремится холод из-за вторжения клина арктического воздуха после разворота циклона, поясняет Тишковец."Вот такие температурные качели", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте рухнула еще одна подпорная стена В МЧС назвали причину подтоплений в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240121/v-gorakh-sochi-opolzen-perekryl-vezd-na-kurort--chto-izvestno-1134364397.html

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