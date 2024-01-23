https://crimea.ria.ru/20240123/v-novykh-regionakh-uprostyat-pereoformlenie-dokumentov-ob-invalidnosti-1134392940.html

В новых регионах упростят переоформление документов об инвалидности

В новых регионах упростят переоформление документов об инвалидности - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В новых регионах упростят переоформление документов об инвалидности

Жители новых регионов смогут в упрощенном порядке оформить российские документы, подтверждающие бессрочную инвалидность. Соответствующий порядок утвержден... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T10:18

2024-01-23T10:18

2024-01-23T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Жители новых регионов смогут в упрощенном порядке оформить российские документы, подтверждающие бессрочную инвалидность. Соответствующий порядок утвержден правительством России.Речь идет о совершеннолетних, признанных инвалидами бессрочно до 1 марта 2023 года, а также о детях-инвалидах в возрасте до 18 лет. Гражданам указанных категорий при замене документов подтвердят ранее установленную группу без срока переосвидетельствования. Если состояние здоровья гражданина ухудшится - группу инвалидности повысят.Сейчас россияне могут оформлять инвалидность очно и заочно, несогласные с решением бюро медико-социальной экспертизы могут пройти ее вновь в дистанционном формате. Соответствующий порядок определен в 2022 году постановлением правительства. Читайте также на РИА Новости Крым:Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позицийТяжелобольных детей предложили лечить за средства маткапиталаСпасающие бойцов СВО медики будут получать выплаты в 2024 году

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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2024

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