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В новых регионах упростят переоформление документов об инвалидности
В новых регионах упростят переоформление документов об инвалидности - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В новых регионах упростят переоформление документов об инвалидности
Жители новых регионов смогут в упрощенном порядке оформить российские документы, подтверждающие бессрочную инвалидность. Соответствующий порядок утвержден... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T10:18
2024-01-23T10:18
2024-01-23T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Жители новых регионов смогут в упрощенном порядке оформить российские документы, подтверждающие бессрочную инвалидность. Соответствующий порядок утвержден правительством России.Речь идет о совершеннолетних, признанных инвалидами бессрочно до 1 марта 2023 года, а также о детях-инвалидах в возрасте до 18 лет. Гражданам указанных категорий при замене документов подтвердят ранее установленную группу без срока переосвидетельствования. Если состояние здоровья гражданина ухудшится - группу инвалидности повысят.Сейчас россияне могут оформлять инвалидность очно и заочно, несогласные с решением бюро медико-социальной экспертизы могут пройти ее вновь в дистанционном формате. Соответствующий порядок определен в 2022 году постановлением правительства. Читайте также на РИА Новости Крым:Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позицийТяжелобольных детей предложили лечить за средства маткапиталаСпасающие бойцов СВО медики будут получать выплаты в 2024 году
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россия, новые регионы россии, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, херсонская область, запорожская область, инвалидность, новости
В новых регионах упростят переоформление документов об инвалидности
В новых регионах упростили оформление российских документов о бессрочной инвалидности