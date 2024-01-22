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В Большой Ялте на два дня могут возникнуть перебои с водой - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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В Большой Ялте на два дня могут возникнуть перебои с водой
В Большой Ялте на два дня могут возникнуть перебои с водой - РИА Новости Крым, 22.01.2024
В Большой Ялте на два дня могут возникнуть перебои с водой
На всей территории Большой Ялты возможно отключение воды на два дня. Информация об этом размещена на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T13:49
2024-01-22T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На всей территории Большой Ялты возможно отключение воды на два дня. Информация об этом размещена на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.Гражданам рекомендуют иметь запас питьевой воды на данный период времени.В ноябре прошлого года Министерство строительства и архитектуры РК сообщало, что на территориях Ялты и Бахчисарайского района продолжается реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма протяженностью 7 225,8 метров. Строительная готовность объекта к тому времени составляла 91%.В марте 2023 года главный инженер "ТоннельГеоСтрой" Андрей Булыгин рассказывал, что сложность работ заключается в том, что они проходят на глубине до километра под горой Ай-Петри. Транспортировка воды будет осуществляться из водохранилища "Счастливое-2" на очистные сооружения городской округа Ялта, а затем в села и поселки Большой Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят гидротоннель для снабжения Ялты водой – ФОТОКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя
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В Большой Ялте на два дня могут возникнуть перебои с водой

В Большой Ялте могут на два дня отключить воду из-за работ по присоединению нового туннеля

13:49 22.01.2024
 
© РИА Новости КрымСтроительство тоннельного водовода Южного берега Крыма
Строительство тоннельного водовода Южного берега Крыма - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На всей территории Большой Ялты возможно отключение воды на два дня. Информация об этом размещена на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
"В Ялте 24 и 25 января возможны перебои с водоснабжением в связи с ремонтными работами ГУП РК "Водоканал ЮБК" по технологическому присоединению нового туннеля на Северном портале"", - говорится в сообщении.
Гражданам рекомендуют иметь запас питьевой воды на данный период времени.
В ноябре прошлого года Министерство строительства и архитектуры РК сообщало, что на территориях Ялты и Бахчисарайского района продолжается реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма протяженностью 7 225,8 метров. Строительная готовность объекта к тому времени составляла 91%.
В марте 2023 года главный инженер "ТоннельГеоСтрой" Андрей Булыгин рассказывал, что сложность работ заключается в том, что они проходят на глубине до километра под горой Ай-Петри. Транспортировка воды будет осуществляться из водохранилища "Счастливое-2" на очистные сооружения городской округа Ялта, а затем в села и поселки Большой Ялты.
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