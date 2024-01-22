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В Большой Ялте на два дня могут возникнуть перебои с водой

В Большой Ялте на два дня могут возникнуть перебои с водой - РИА Новости Крым, 22.01.2024

В Большой Ялте на два дня могут возникнуть перебои с водой

На всей территории Большой Ялты возможно отключение воды на два дня. Информация об этом размещена на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T13:49

2024-01-22T13:49

2024-01-22T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На всей территории Большой Ялты возможно отключение воды на два дня. Информация об этом размещена на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.Гражданам рекомендуют иметь запас питьевой воды на данный период времени.В ноябре прошлого года Министерство строительства и архитектуры РК сообщало, что на территориях Ялты и Бахчисарайского района продолжается реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма протяженностью 7 225,8 метров. Строительная готовность объекта к тому времени составляла 91%.В марте 2023 года главный инженер "ТоннельГеоСтрой" Андрей Булыгин рассказывал, что сложность работ заключается в том, что они проходят на глубине до километра под горой Ай-Петри. Транспортировка воды будет осуществляться из водохранилища "Счастливое-2" на очистные сооружения городской округа Ялта, а затем в села и поселки Большой Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят гидротоннель для снабжения Ялты водой – ФОТОКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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