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Дорожники расчистили 2500 километров крымских дорог

Дорожники расчистили 2500 километров крымских дорог - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Дорожники расчистили 2500 километров крымских дорог

Дорожные службы за несколько часов расчистили от снега и гололеда порядка 2,5 тысяч километров дорог. Об этом сообщили в Крымавтодоре. РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T22:19

2024-01-20T22:19

2024-01-20T22:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дорожные службы за несколько часов расчистили от снега и гололеда порядка 2,5 тысяч километров дорог. Об этом сообщили в Крымавтодоре.Отмечается, что в первую очередь техника работает на опасных участках дорог с интенсивным движением транспорта.Работы продолжаются. Службы переведены в усиленный режим работы.Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что к ночи на дорогах крымской столицы будут нести дежурство 13 машин спецтехники. При этом министр транспорта региона Николай Лукашенко сообщал, что "начиная со второй половине дня и ночью с 20 на 21 января возможно обледенение дорожного полотна. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам, использовать шины, соответствующие зимнему сезону эксплуатации транспортных средств.По прогнозу республиканского гидрометцентра, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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