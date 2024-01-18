https://crimea.ria.ru/20240118/temperatura-morskoy-vody-v-krymu-na-kreschenie-1134292781.html

Температура морской воды в Крыму на Крещение

Температура морской воды в Крыму на Крещение - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Температура морской воды в Крыму на Крещение

Температура воды у берегов Черного и Азовского морей накануне праздника Крещения колеблется от 4 до 9 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T17:04

2024-01-18T17:04

2024-01-18T17:07

крещение

крещение в крыму

черное море

общество

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111592/34/1115923442_538:98:2728:1330_1920x0_80_0_0_b17dfeb8f8ef7554cae62c295fd10de3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Температура воды у берегов Черного и Азовского морей накануне праздника Крещения колеблется от 4 до 9 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Согласно информации синоптиков, самая низкая температура воды сейчас в Азовском море, в районе села Мысовое (Казантип) – всего +3. На один градус теплее вода в Керченском проливе: +4. Температура в курортных городах Крыма колеблется в диапазоне от +8 до +10 градусов (подробнее смотрите в инфографике).Как объяснил в пресс-центре РИА Новости Крым главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков, экстремально опасной для здоровья человека считается температура воды +4 градуса. Именно при такой температуре она имеет наибольшую плотность.Он предупредил, что окунаться в ледяную крещенскую воду стоит только людям с крепким здоровьем. Для этого желательно заранее готовиться, закаливая организм.В МЧС рекомендуют совершать омовения в согласованных для этого местах, в которых будут дежурить наряды спасателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступят ли в Крыму крещенские морозыКрещение Господне: история и традиции празднованияПодготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"

https://crimea.ria.ru/20240118/svyaschenniki-iz-kryma-povezut-kreschenskuyu-vodu-soldatam-na-peredovuyu-1134285184.html

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крещение, крещение в крыму, черное море, общество, погода в крыму, крымская погода