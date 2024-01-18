Рейтинг@Mail.ru
Температура морской воды в Крыму на Крещение - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240118/temperatura-morskoy-vody-v-krymu-na-kreschenie-1134292781.html
Температура морской воды в Крыму на Крещение
Температура морской воды в Крыму на Крещение - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Температура морской воды в Крыму на Крещение
Температура воды у берегов Черного и Азовского морей накануне праздника Крещения колеблется от 4 до 9 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T17:04
2024-01-18T17:07
крещение
крещение в крыму
черное море
общество
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111592/34/1115923442_538:98:2728:1330_1920x0_80_0_0_b17dfeb8f8ef7554cae62c295fd10de3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Температура воды у берегов Черного и Азовского морей накануне праздника Крещения колеблется от 4 до 9 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Согласно информации синоптиков, самая низкая температура воды сейчас в Азовском море, в районе села Мысовое (Казантип) – всего +3. На один градус теплее вода в Керченском проливе: +4. Температура в курортных городах Крыма колеблется в диапазоне от +8 до +10 градусов (подробнее смотрите в инфографике).Как объяснил в пресс-центре РИА Новости Крым главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков, экстремально опасной для здоровья человека считается температура воды +4 градуса. Именно при такой температуре она имеет наибольшую плотность.Он предупредил, что окунаться в ледяную крещенскую воду стоит только людям с крепким здоровьем. Для этого желательно заранее готовиться, закаливая организм.В МЧС рекомендуют совершать омовения в согласованных для этого местах, в которых будут дежурить наряды спасателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступят ли в Крыму крещенские морозыКрещение Господне: история и традиции празднованияПодготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"
https://crimea.ria.ru/20240118/svyaschenniki-iz-kryma-povezut-kreschenskuyu-vodu-soldatam-na-peredovuyu-1134285184.html
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111592/34/1115923442_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0747951dcf02fa487a28344039f8577f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крещение, крещение в крыму, черное море, общество, погода в крыму, крымская погода
Температура морской воды в Крыму на Крещение

Какой будет температура крещенской воды на побережье Черного и Азовского морей

17:04 18.01.2024 (обновлено: 17:07 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушки во время крещенских купаний в Черном море
Девушки во время крещенских купаний в Черном море - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Температура воды у берегов Черного и Азовского морей накануне праздника Крещения колеблется от 4 до 9 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно информации синоптиков, самая низкая температура воды сейчас в Азовском море, в районе села Мысовое (Казантип) – всего +3. На один градус теплее вода в Керченском проливе: +4. Температура в курортных городах Крыма колеблется в диапазоне от +8 до +10 градусов (подробнее смотрите в инфографике).
Температура морской воды в Крыму на Крещение. Инфографика
Как объяснил в пресс-центре РИА Новости Крым главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков, экстремально опасной для здоровья человека считается температура воды +4 градуса. Именно при такой температуре она имеет наибольшую плотность.
Он предупредил, что окунаться в ледяную крещенскую воду стоит только людям с крепким здоровьем. Для этого желательно заранее готовиться, закаливая организм.
В МЧС рекомендуют совершать омовения в согласованных для этого местах, в которых будут дежурить наряды спасателей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Наступят ли в Крыму крещенские морозы
Крещение Господне: история и традиции празднования
Подготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
13:03
Священники из Крыма повезут крещенскую воду солдатам на передовую
 
КрещениеКрещение в КрымуЧерное мореОбществоПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36В каких районах Крыма проведут газ в этом году
17:04Температура морской воды в Крыму на Крещение
16:45Еще один ребенок скончался после взрыва газа в Махачкале
16:40Натовская техника горит на передовой: ВСУ потеряли почти 900 боевиков
16:32Грипп и ОРВИ наступают: в Севастополе резко выросло число заболевших
16:28Шойгу презентовали новое ракетное вооружение 1:36
16:16Ушел на фронт добровольцем: в Армянске простились с погибшим героем СВО
16:14Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников
16:05На Украине мужчинам без справки из военкомата отказывают в лечении
15:54Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
15:53Дворник из Севастополя пойдет под суд за насилие над ребенком
15:45Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО
15:35Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: главные заявления
15:19Портфель вкладов розничных клиентов РНКБ превысил 100 миллиардов рублей
15:0839 миллиардов направят новым регионам РФ на финансирование системы ОМС
14:37"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по Украине
14:16Сель уничтожил купель Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште
14:05В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку
13:51Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки
13:40В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
Лента новостейМолния