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Сель уничтожил купель Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште
Сель уничтожил купель Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Сель уничтожил купель Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште
Верхняя площадка Косьмо-Дамиановского монастыря на Южном берегу Крыма разрушена сошедшим после дождей селем. Поэтому впервые за много лет крещенских купаний там РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T14:16
2024-01-18T14:16
2024-01-18T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Верхняя площадка Косьмо-Дамиановского монастыря на Южном берегу Крыма разрушена сошедшим после дождей селем. Поэтому впервые за много лет крещенских купаний там не будет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.Воду из Косьмо-Дамиановского источника с помощью специальной техники доставят на подворье монастыря, заверил отец Дмитрий."Освящение воды и ее раздача верующим будет проходить на подворье монастыря в Партените", - уточнил он.После мощного ноябрьского шторма ливни размыли дорогу к Косьмо-Дамиановскому монастырю. Подъезд к святыне перекрыли и приступили к восстановительным работам.Ранее сайт РИА Новости Крым опубликовал список утвержденных мест для крещенских купаний в 2024 году и рассказал о правилах безопасных омовений. Читайте также на РИА Новости Крым:Наступят ли в Крыму крещенские морозыКрещение Господне: история и традиции празднованияНа Южном берегу Крыма из-за обвалов перекрыли дорогу к монастырю
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крым, алушта, крещение в крыму, крещение, православие, религия, общество, крымская митрополия, дмитрий кротков, новости крыма
Сель уничтожил купель Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште
В Косьмо-Дамиановском монастыре в Алуште отменили крещенские купания из-за селя